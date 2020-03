Dólar recua com estímulos do FED e à espera de novo pacote

São Paulo – O dólar recuava frente ao real nos primeiros negócios desta terça-feira (24), com os investidores ainda digerindo o último pacote de estímulos para conter os impactos do coronavírus anunciado pelo Federal Reserve (FED), na segunda-feira (23). Às 10h20, o dólar comercial caía 1% e era vendido a 5,085 reais, enquanto o dólar turismo se desvalorizava 1,3%, a 5,39 reais.

Entre as medidas do FED, está a concessão de créditos para famílias e pequenas empresas. O banco central americano também irá recomprar títulos de grandes empregadores e conceder empréstimos equivalentes a até 4 anos de financiamento.

O movimento de baixa do dólar ocorria em relação a uma série de divisas internacionais, tanto de países emergentes quanto de desenvolvidos. Nesta manhã o dólar também caía mais de 1% contra o peso mexicano e o rublo russo. O índice Dxy, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de moedas de economias desenvolvidas, recuava 0,8%.

“Os esforços do FED devem inviabilizar grande parte do momento [de alta] que está sendo construído para o dólar”, escreveu em relatório Edward Moya, analista da corretora de forex com sede em Nova York Oanda.

Os investidores também estão atentos ao super pacote de 2 trilhões de dólares que tramita no Congresso dos Estados Unidos. Na noite de segunda-feira, a presidente da Câmara e também democrata, Nancy Palosi, pediu a inclusão de novos incentivos para que a medida voltasse a ser votada no Senado.

No domingo, a iniciativa foi barrada pelos senadores democratas sob o argumento de que o projeto não visava a população, e sim Wall Street – o que injetou mais uma onda de pessimismo nos mercados e fazendo a moeda americana ganhar força frente a divisas de países emergentes. Na segunda, o dólar subiu 2,21% contra o real e encerrou cotado a 5,138 reais.