Dólar abre em queda após disparada na véspera

São Paulo — Depois de registrar a maior alta em mais de dois meses na sessão anterior, o dólar operava em queda contra o real nos primeiros negócios desta quinta-feira, com os investidores reagindo ao desempenho melhor do que o esperado do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB).

Às 9:10, o dólar recuava 0,38%, a 4,1690 reais na venda.

Na véspera, o dólar interbancário fechou em alta de 1,30%, a 4,185 reais na venda.

O contrato mais negociado de dólar futuro recuava 0,16% nesta quinta-feira, a 4,172 reais.