Dólar abre em queda à espera de discurso de Powelll

O dólar recua contra o real, nesta quarta-feira, 13, após fechar em nível recorde na sessão anterior. Nesta manhã, os investidores devem estar atentos ao discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que pode dar pistas sobre a política monetária dos Estados Unidos. Às 9h20, o dólar comercial caía 0,3% e era vendido por 5,848 reais.

“Hoje o evento mais importante é o discurso do Powell. O mercado já está falando em juros negativos nos EUA, isso ajuda a enfraquecer o dólar”, disse Jefferson Ruik, diretor de câmbio da corretora Correparti.

Caso a maior economia do mundo opte pela política de juros negativos, a tendência é a de que saia dinheiro dos Estados Unidos, já que os títulos do governo se tornarão ainda menos atrativos. Atualmente, os juros americanos estão entre o intervalo de 0% e 0,25% ao ano.

No exterior, o dólar perdia força contra as principais moedas emergentes, como o peso mexicano, o rublo russo e a lira turca.

No cenário interno, o vídeo da reunião ministerial do presidente Jair Bolsonaro continua repercutindo entre os investidores, que esperam a divulgação do conteúdo na íntegra. Ruik considera que, dependendo dos desdobramentos, o dólar pode virar para alta ao longo do dia.

“Parece que hoje [o assunto] deu uma acalmada. Mas, ainda pode ter impacto negativo no mercado, se ficar claro que ele usou a reunião para pedir a troca da Polícia Federal por questão política e pessoal”, disse.

Segundo Ruik, o caso poderia, até mesmo, levar ao impeachment do presidente. “Se ficar claro, é forte a possibilidade de impeachment. Já estamos em uma crise econômica e de saúde. Se tiver impeachment, dólar a 6 reais ainda é pouco.”