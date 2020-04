Dólar recua com possível relaxamento da quarentena nos EUA

O dólar abriu em queda contra o real, nesta quinta-feira, 16, com a possibilidade de parte da maior economia do mundo voltar à ativa. Nos Estados Unidos, a expectativa é a de que o presidente Donald Trump revele, ainda hoje, seus planos para afrouxar a quarentena, tendo que acreditam que o coronavírus já possa estar chegando ao pico em algumas regiões do país. Às 9h30, o dólar comercial caía 0,4% e era vendido por 5,224 reais, enquanto o dólar turismo recuava 0,2%, cotado a 5,51 reais.

Na última semana, foi sondada a possibilidade de estabelecimentos comerciais retornarem às atividades em cidades menos atingidas pelo vírus, com a manutenção das medidas restritivas por mais algum tempo nos grandes centros, como Nova York.

Embora a possível reabertura da economia americana tenha injetado doses de otimismo, o mercado aguarda ansioso pela divulgação dos dados semanais de pedido de auxílio desemprego dos Estados Unidos. A expectativa dos economistas é a de que tenham sido feitos 5,1 milhões de pedidos, podendo totalizar cerca de 22 milhões de desempregados em quatro semanas. Se vier acima do esperado, os números podem mudar o tom do mercado. Na última semana, foram registrados 6,6 milhões de pedidos.

Depois de cair mais de 4% na última semana, o dólar vem de uma sequência de três altas frente ao real. Na quarta-feira, 15, a moeda subiu 1% e fechou cotada a 5,242 reais

Para esta quinta-feira, está agendada mais uma atuação do Banco Central no mercado de câmbio, com uma oferta de até 13,98 mil contratos de swap cambial com vencimento em outubro de 2020 e janeiro de 2021. O leilão será para rolagem de contratos já existentes.