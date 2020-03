Dólar cai a R$ 5,13 após Banco Central intervir no câmbio

São Paulo – O dólar caia frente ao real nesta quinta-feira (19), após nova intervenção do Banco Central no mercado de câmbio. Nesta manhã, a autarquia ofertou até 2 bilhões de dólares em leilão de linha com compromisso de recompra e também atuou no mercado à vista, com leilão de 500 milhões de dólares.

Às 11h10, o dólar comercial recuava 1,3% e era vendido por 5,132 reais. Mais cedo, a moeda americana chegou a ser negociada na casa dos 5,20 reais. O dólar turismo, usado por viajantes, subia 0,2%, a 5,34 reais.

No radar dos investidores também está o corte da taxa básica de juros Selic em 0,5 ponto percentual realizado na noite de ontem (18). A queda dos juros para 3,75 ao ano tende a enfraquecer a moeda local, já que os ganhos com títulos do governo ficam ainda menos atrativos para os investidores estrangeiros.

No ano, o dólar acuula alta de mais de 25% em relação ao real, que é uma das moedas emergentes que mais se desvalorizaram em 2020. Na quarta, a moeda bateu recorde de fechamento, a 5,197 reais

Para André Perfeito, economista-chefe da Necton Investimentos, a alta do dólar pode contribuir para que o BC volte a subir os juros ainda neste ano. “Se não forem feitas reformas, o Teto de Gastos for rompido e o Dólar continuar a subir temos que considerar uma eventual alta na taxa já esse ano”, afirmou em comunicado.

A opinião vai na contramão do pensamento da equipe de economia da XP Investimentos, que espera mais um corte de 0,5 ponto percentual em 2020. Em relatório, no entanto, a XP afirmou que a possibilidade de manutenção dos juros nas próximas reuniões, levantada pelo Copom, “surpreendeu o mercado”. “[Caso isso ocorra], a decisão gerar alguma volatilidade no curto prazo e uma possível apreciação do real frente ao dólar”, escreveram.