Dólar supera R$ 4,66, apesar de atuação do BC

São Paulo — O dólar iniciava a sexta-feira em leve alta, com os investidores atentos à atuação do Banco Central no câmbio. Com isso, a moeda americana se encaminha para se valorizar frente ao real pelo 13º pregão consecutivo.

O movimento reflete o cenário de aversão à risco, com os casos de coronavírus crescendo de forma acelerada fora da China. Para tentar prover impedir uma variação abrupta no câmbio, o Banco Central realizou leilão de 50 mil contratos de swap tradicional, no valor de 2 bilhões de dólares. A oferta chegou a reduzir a valorização do dólar, mas a moeda voltou a subir instantes depois.

Por volta das 10h, o dólar avançava 0,196% e era negociado por a 4,6601 reais na venda.

Em relatório, Sidnei Nehme, analista de câmbio da corretora NGO afirmou ver a valorização atrelada a sequência de cortes de juros e à baixa atividade econômica brasileira, insuficiente para atrair investidores estrangeiros. “O resultado é o preço do dólar num alinhamento para atingir 5,00 reais”, escreveu.

Ontem (5), o ministro da Economia, Paulo Guedes admitiu a possibilidade da moeda americana atingir a marca de 5 reais caso “se fizer muita besteira”.

Na terça-feira (3), após o Federal Reserve cortar os jutos americanos, o Banco Central emitiu um comunicado em que sinalizou que pode voltar a cortar a Selic. Analistas do mercado consultados por EXAME, consideraram a medida do BC como “precipitada”, visto que aumenta a pressão para que o corte seja efetivamente feito na próxima reunião do Comitê de Políticas Monetárias (Copom), no próximo dia 18.

Na sessão anterior, o dólar à vista fechou em alta de 1,54%, a 4,651 reais na venda – nova máxima histórica nominal para um encerramento.