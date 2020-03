Dólar abre em leve alta com pacote dos EUA e Bolsonaro no radar

São Paulo – O dólar tinha leve alta frente ao real nos primeiros negócios desta quarta-feira (25). Embora o pacote de 2 trilhões de dólares tenha se aproximado de uma aprovação no Senado dos Estados Unidos, o otimismo nos mercados ocidentais está contido. No Brasil, o discurso do presidente Jair Bolsonaro feito, ontem (24), em rede nacional gerou dúvidas sobre como será administrada a pandemia de coronavírus no país. Às 9h50, o dólar comercial subia 0,1% e era vendido a 5,087 reais. O dólar turismo permanecia estável, a 5,37 reais.

Após o pacote trilionário ter sido rejeitado por senadores de oposição no domingo (22), governo e Senado chegaram a um acordo nesta madrugada e o projeto pode ser aprovado ainda hoje. Devem ser incluídos no pacote empréstimos para pequenas e grandes empresas e ajuda de custo para as famílias de 1.200 dólares por adulto e 500 dólares por criança – medidas que devem atenuar os impactos econômicos do coronavírus (Covid-2019).

“Se o pacote for aprovado dá uma pequena refrescada no mercado. Mas ainda há algumas dúvidas sobre se vai haver alguma mudança no texto”, disse Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos.

No exterior, a moeda americana tinha desempenhos mistos contra outras divisas, sem grandes variações.

Entre 10h20 e 10h25, o Banco Central irá realizar um leilão de linha com compromisso de recompra de até 3,3 bilhões de dólares. No último pregão, o dólar comercial caiu 1,1% e fechou cotado a 5,08 reais.