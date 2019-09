São Paulo — O dólar abriu em leve alta nesta quarta-feira, com todas as atenções voltadas para as decisões de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil. Hoje, o Fed e o Banco Central anunciam novas taxas de juros. Tanto por lá, quanto por aqui, os valores devem cair.

Às 10h20, o dólar à vista era cotado a 4,0912 reais na venda, praticamente estável em relação ao fechamento da véspera.