Dólar abre em leve alta após IPCA-15 e à espera de dados dos EUA

São Paulo — O dólar começava a sexta-feira rondando a estabilidade contra o real, com os mercados reagindo aos dados do IPCA-15 e à espera de outros indicadores importantes do Brasil e dos Estados Unidos.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial, subiu 1,05 por cento em dezembro, sobre alta de 0,14 por cento no mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Às 9:09, o dólar avançava 0,06%, a 4,0651 reais na venda.

Na quinta-feira, o dólar à vista teve variação positiva de 0,07%, a 4,0628 reais na venda.

Neste pregão, o dólar futuro de maior liquidez operava em queda de 0,15%, a 4,065 reais.

O Banco Central ofertará nesta sessão até 9.530 contratos de swap cambial reverso e até 476,5 milhões de dólares em moeda spot. Adicionalmente, em caso de venda parcial ou não colocação dessas ofertas, o BC leiloará contratos de swap tradicional, para rolagem do vencimento janeiro de 2020.