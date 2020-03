Dólar turismo é vendido por R$ 4,98 em São Paulo

São Paulo —O dólar começava a semana em disparada acentuada contra o real, chegando a superar 4,79 reais na máxima em meio à onda de aversão a risco global. Já o dólar turismo era vendido por 4,98 reais em corretoras de câmbio em São Paulo. Para compras em cartões pré-pagos, a cotação era vendido por R$ 5,20.

A moeda sobe forte em meio à nova crise do petróleo. Após desentendimentos com a Rússia, a Arábia Saudita anunciou que irá aumentar a produção da commodity, fazendo o preço do barril de petróleo desabar mais de 30%. Pela manhã, os petróleos Brent e o WTI recuavam 21% e eram negociados por cerca de 35 dólares e 32 dólares, respectivamente.

“Para alguns países esse preço vai ficar abaixo do custo de produção. Isso pressiona o comércio do mundo todo”, comentou Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos.

Para tentar amenizar o movimento de alta, o Banco Central fez nesa manhã um leilão de 3 bilhões de dólares à vista. Na última sexta-feira (6), a autoridade monetária havia anunciado que faria leilão de apenas 1 bilhão de dólares. Mas os acontecimentos do fim de semana, fez o BC rever os planos.

Embora tenha sido insuficiente para mudar a direção do câmbio, a medida do BC suavizou a valorização do dólar, que chegou a atingir cotação recorde de 4,793 reais mais cedo. Às 10h20, a moeda americana subia 2,56% e era negociada por 4,753 reais na venda. Nesta segunda-feira, o diretor de política monetária da autarquia, Bruno Serra, indicou que as intervenções cambiais do Banco Central podem durar o tempo que for necessário e que não tem preconceito ou preferência por uso de nenhum dos instrumentos à sua disposição.

Com a forte valorização do dólar, o mercado já começa a rever as projeções para a Selic, já que um novo corte poderia aumentar a desvalorização do real. “Com certeza, o Banco Central já está repensando sobre o corte de juros. Neste momento, ele não pode fazer nada que pressione ainda mais o real”, disse Nagem. André Perfeito, economista-chefe da Necton Investimentos, disse que pode rever a projeção da casa para nenhum corte de juros.

No exterior, o dólar se apreciava frente a moedas emergentes, chegando a subir mais de 7% em relação ao peso mexicano.Contudo, o índice Dxy (que mede o desempenho da moeda americana frente a divisas de países desenvolvidos) caía 0,5%. A queda era pressionada, principalmente, pelo euro, iene e libra, que se valorizaram. “Está todo mundo correndo para as moedas mais seguras, de países de primeiro mundo. Não há mais preocupação com juros. Tem que se proteger o máximo possível”, afirmou Nagem.

O dólar interbancário caiu 0,36% na última sessão, a 4,6344 reais na venda, primeira queda em 12 pregões.