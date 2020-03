Dólar sobe com víes negativo no exterior

O dólar subia frente ao real na manhã segunda-feira (23), com o cenário negativo no exterior, após o Senado dos Estados Unidos rejeitar, no domingo (22), o pacote de cerca de 2 trilhões de dólares para atenuar os impactos econômicos do coronavírus. Caso fosse aprovado, o estímulo seria o maior da história da economia americana. Às 10h30, o dólar comercial subia 1,1% e era vendido a 5,083 reais. O dólar turismo, usado por viajantes, avançava 0,94%, a 5,37 reais.

Nos primeiros negócios do dia, a moeda americana chegou a registrar leve queda, após a ata do Comitê de Políticas Monetárias (Copom) sinalizar cautela.Na reunião da última semana, o Copom decidiu por cortar a taxa básica de juros Selic em 0,5 ponto percentual, para 3,75% ao ano. A expectativa do mercado era a de que novos cortes fossem feitos até o fim do ano, o que poderia fazer o dólar se apreciar ainda mais frente ao real, tendo em vista que os títulos brasileiros ficariam ainda menos atrativos para o investidor estrangeiro.

No exterior, a moeda americana tinha desempenhos mistos em relação às divisas emergentes, com os investidores ainda atentos à possibilidade de o Federal Reserve (FED) emprestar um total de até 450 bilhões de dólares para nove países, incluindo o Brasil. “Isso vai dar uma entrada de dólares a mais. Tudo isso ajuda a refrescar o câmbio”, disse Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos.

Nagem também destacou a baixa liquidez no mercado de câmbio. “Tem muitas corretoras que deram home office, isso está fazendo o dólar oscilar mais do que o normal. Está faltando casa [decimal].”