Dólar abre em alta em novo dia de incertezas comerciais

São Paulo — O dólar operava próximo à estabilidade nos primeiros negócios desta terça-feira, após forte alta na véspera, em meio a outro dia de incertezas no exterior, com agentes do mercado ainda monitorando as relações comerciais entre Estados Unidos e China.

Às 9:11, o dólar avançava 0,04%, a 4,1301 reais na venda.

Na véspera, o dólar à vista subiu 0,81%, a 4,1285 reais, maior nível de fechamento desde 2 de outubro.

Na B3, o dólar futuro tinha estabilidade, a 4,1325 reais.

Nesta sessão, o Banco Central ofertará 10.500 contratos de swap cambial reverso e até 525 milhões em dólar à vista. Adicionalmente, a autarquia também ofertará contratos de swap tradicional, para rolagem do vencimento dezembro de 2019.