Dólar sobe com expectativa de que quarentena dure mais do que o esperado

São Paulo — O dólar subia frente ao real na manhã desta segunda-feira (30), com a manutenção do cenário de aversão a risco no mundo. No radar dos investidores, estão os receios de que o período de quarenta dure mais tempo do que o esperado, após o presidente Donald Trump rever seu plano de encerrar o isolamento social até a Páscoa, estendendo o período de quarentena para até o dia 30 de abril.

Com a maior economia do mundo parada por, pelo menos, mais 30 dias, crescem os temores sobre os impactos do coronavírus, aumentando a procura por ativos de segurança, como a moeda americana. Às 10h, o dólar comercial subia 0,8% e era vendido por 5,149 reais. O dólar turismo avançava 2,3%, cotado a 5,43 reais.

No exterior, o dólar também ganhava força em relação às principais moedas do mundo, como o euro e o iene. Contra divisas de países emergentes, a alta era ainda mais acentuada, chegando a subir 2% frente ao peso mexicano.

Além do cenário internacional, pesa sobre o real o ambiente político brasileiro, segundo Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos. “Há muita discordância interna no governo.”

A postura de Bolsonaro em relação à pandemia vem sendo amplamente criticada. Neste fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro descumpriu as recomendações do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e saiu ao encontro de apoiadores. Mandetta deve reafirmar as recomendações de isolamento social em coletiva desta segunda, segundo coluna do Gerson Camarotti, no G1.

Ontem, uma postagem em que o presidente defendia a reabertura das lojas chegou a ser removida do Twitter por violar as regras da rede social.

Na última sessão, na sexta-feira, a moeda norte-americana à vista fechou em alta de 2,22%, a 5,1066 reais na venda