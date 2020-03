Dólar sobe a R$ 5,19 em dia de definição de preços de contratos comerciais

São Paulo – O dólar voltou a se fortalecer frente ao real nesta terça-feira, 31, com os investidores mais defensivos no exterior e em dia de formação dos preços que serão exercidos em contratos comerciais. Às 9h59, a o dólar comercial subia 0,2%, vendido a 5,192 reais. O dólar turismo avançava 0,2%, cotado a 5,47 reais.

“Hoje é conhecido como ‘dia da briga da ptax [taxa usada como referência em contratos financeiros]”, afirmou Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus. A taxa é definida por meio quatro consultas ao longo do dia, sendo a última às 13h. Segundo Laatus, é esperada maior volatilidade até lá. “Fica uma briga grande nesses horários para tentar manipular o preço”.

No exterior, a moeda americana tinha mais um dia de alta frente às principais divisas do mundo, com os investidores ainda cautelosos com os impactos econômicos do coronavírus, após os EUA estender a quarentena para até o fim de abril. “As empresas paradas preocupam o mercado. E isso acaba dando força para o dólar”, disse Laatus.