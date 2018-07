Dólar abre em alta e acompanha movimento no exterior

São Paulo – O dólar dava continuidade aos ganhos da véspera e operava em alta frente ao real nesta sexta-feira, acompanhando o movimento da moeda no exterior.

A moeda norte-americana ganhava sustentação diante de dados de inflação nos Estados Unidos que aumentaram as expectativas de mais altas de juros no país para lidar com o aumento dos preços.

Às 9:20, o dólar avançava 0,29 por cento, a 3,8954 reais na venda, depois de ter avançado 0,08 por cento, para 3,8841 reais na véspera. O dólar futuro tinha alta de 0,41 por cento.

O BC anunciou leilão de até 14 mil swaps tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem dos contratos que vencem em agosto, no total de 14,023 bilhões de dólares.

Por enquanto, o BC não anunciou intervenção extraordinária no mercado de câmbio para este pregão.