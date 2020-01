Dólar abre em alta de olho no Fórum Econômico Mundial de Davos

São Paulo — O dólar iniciava a semana em leve alta contra o real, em dia de liquidez reduzida devido a feriado nos Estados Unidos e com os investidores atentos à participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, no Fórum Econômico de Davos.

Recentemente, a incerteza sobre o fluxo e a falta de atuação do Banco Central também colaboraram para a alta do dólar a níveis acima de 4,20 reais.

Às 9:10, o dólar avançava 0,21%, a 4,1734 reais na venda.

Na sexta-feira, o dólar interbancário fechou em baixa de 0,63%, a 4,1648 reais na venda, mais forte desvalorização desde 30 de dezembro.

Neste pregão, o contrato mais negociado de dólar futuro avançava 0,28%, a 4,176 reais.