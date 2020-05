Dólar sobe a R$ 5,93 com tensão entre China e EUA e caminha para recorde

O dólar sobe frente ao real, nesta quinta-feira, 14, refletindo o movimento de valorização da moeda no mundo. A alta se deve à maior aversão a risco entre os investidores, preocupados com a crescente tensão entre China e Estados Unidos. Às 9h40, o dólar comercial subia 0,6% e era vendido por 5,935 reais, caminhando para um novo recorde de fechamento

O mercado ainda repercute as recentes ameaças do presidente Donald Trump à China. Ontem, Trump usou sua conta do Twitter para voltar a responsabilizar o país asiático pela pandemia de coronavírus covid-19 e também afirmou que nem mesmo “cem acordos comerciais” fariam alguma diferença.

A postagem ocorreu após navios militares dos EUA entrarem no Mar da China e se aproximarem de uma embarcação contratada pela companhia nacional de petróleo da Malásia. A movimentação foi vista como um sinal de afronta à China, que se opõe à extração de petróleo por outros países no local.

Para Fabrizio Velloni, chefe da mesa de câmbio e sócio da Frente Corretora, há a preocupação de que a guerra comercial volte com intensidade. “A situação está mais acentuada. Um conflito comercial provocaria uma redução do consumo global e a desaceleração da economia”, afirmou.

Na sessão anterior, o dólar chegou a abrir em queda, mas virou, após o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, descartar a política de juros negativos nos Estados Unidos, e encerrou em 5,901 reais, renovando o recorde de fechamento.