Dólar abre em alta após dados do BC para economia brasileira

São Paulo — O dólar operava em alta contra o real nos primeiros negócios desta sessão, mas em faixa abaixo dos 4,07 reais, com o foco dos investidores nos dados do Relatório de Inflação do Banco Central divulgados nesta terça-feira.

O documento mostrou que o BC, ao mesmo tempo em que melhorou a projeção de crescimento do PIB para este ano e o próximo, piorou a projeção de déficit em transações correntes.

Às 9:09, o dólar avançava 0,17%, a 4,0669 reais na venda.

Na sessão anterior, o dólar à vista registrou queda de 0,13%, a 4,0600 reais na venda.

O dólar futuro de maior liquidez ganhava 0,07% nesta quinta-feira, a 4,066 reais.

Neste pregão, o Banco Central leiloará até 10 mil contratos de swap cambial reverso e até 500 milhões de dólares em moeda spot. Adicionalmente, a autarquia ofertará contratos de swap tradicional para rolagem do vencimento fevereiro de 2020.