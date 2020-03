Dólar recua com perspectiva de novos estímulos econômicos

São Paulo – O dólar tinha mais um dia de queda frente ao real nesta quinta-feira (26), apesar dos dados de emprego americanos terem sido muito abaixo das expectativas dos investidores. Na última semana (finda em 21 de março), 3,283 milhões de pessoas pediram seguro desemprego – superando o recorde anterior de 1982 – contra uma expectativa de 1,6 milhão. Embora os números tenham sido piores do que o esperado, cresceram as expectativas por novos estímulos econômicos nos Estados Unidos.

Mais cedo, em entrevista ao site da CNBC, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que não ficaria “sem munição” para combater os impactos do coronavírus na economia.

“Os dados vieram tão ruins, que o mercado interpretou de uma maneira positiva”, afirmou Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.

O bom humor do mercado teve reflexos diretos no mercado de câmbio, com a apreciação de moedas emergentes. No Brasil, o dólar comercial caía 0,4% e era vendido a 5,01 reais. O dólar turismo recuava 0,4%, a 5,22 reais.