O dólar iniciava a sexta-feira com leve alta em relação ao real, em meio à força da moeda norte-americana no exterior, com os investidores internacionais menos apreensivos em relação ao surto de coronavírus na China.

Às 9:11, o dólar avançava 0,17%, a 4,1737 reais na venda.

Na véspera, o dólar interbancário fechou em queda de 0,22%, a 4,1668 reais na venda.

Neste pregão, o dólar futuro de maior liquidez tinha variação positiva de 0,07%, a 4,176 reais.