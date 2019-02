Dólar abre em alta, à espera de dados de empregos dos EUA

São Paulo – O dólar subia no início dos negócios desta sexta-feira, com investidores à espera da divulgação dos dados sobre o mercado de trabalho norte-americano e ainda apreensivos com o cenário fiscal e político no Brasil.

Às 09h13, o dólar subia 0,45 por cento, a 3,7773 reais na venda, após ter encerrado estável na véspera, em uma sessão volátil.

Mais tarde, o Banco Central dará continuidade à rolagem dos swaps cambiais que vencem em outubro, com oferta de até 9,45 mil contratos, equivalentes a venda futura de dólares. (Por Flavia Bohone; Edição de Patrícia Duarte)