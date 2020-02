Dólar abre acima de R$4,50 e se encaminha para 8ª alta consecutiva

São Paulo -Em mais um dia de forte tensão no mercado financeiro, o dólar voltou a subir pelo oitavo pregão consecutivo. Nesta sexta-feira (28), a moeda americana disparava na abertura, sendo negociado acima dos 4,50 reais. Com a preocupação sobre a evolução dos casos de coronavírus fora da China, muitos investidores têm adotado uma postura defensiva, o que tem provocado impactos diretos no câmbio de economias emergentes.

Às 9h10, o dólar avançava 0,62%, sendo negociado por 4,5030 reais na venda. Na quinta-feira, o dólar encerrou em novo recorde de fechamento, cotado em 4,4751 reais. No exterior, o dólar também se apreciava frente às divisas de países emergentes, mas recuava contra o franco suíço – considerada uma das moedas mais seguras do mundo.

Para atenuar a valorização do dólar, o Banco Central planeja voltar a atuar no mercado de câmbio com oferta de até 20 mil contratos de swap tradicional. A entidade também irá fazer leilão de linha de até 3 bilhões de dólares com compromisso de recompra.