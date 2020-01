Dólar supera R$4,25 em meio a risco global por coronavírus

São Paulo — O dólar tinha alta acentuada contra o real nesta quinta-feira, sendo negociado acima de 4,25 reais pela primeira vez em quase dois meses, em dia marcado pela cautela global em relação ao surto de coronavírus na China e seu possível impacto econômico.

O número de mortes causadas pela epidemia chinesa já chegou a 170, com mais de 7 mil casos confirmados no país, o que levou autoridades a restringir viagens e empresas a suspender parte de suas atividades.

Em todo o mundo, investidores temiam as consequências do surto de coronavírus para o crescimento da segunda maior economia do mundo, o que impulsionava o dólar contra boa parte das divisas arriscadas, como peso mexicano, lira turca, dólar australiano e iene chinês.

“Hoje se destaca o fator externo; há um clima pessimista lá fora, pesando de forma incerta com preocupações sobre a China”, disse Silvio Campos Neto, economista da Tendências Consultoria.

No cenário doméstico, os investidores estavam atentos à participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, em painel em São Paulo, em que falou sobre as baixas taxas de juros no Brasil e sobre a proposta da reforma administrativa do governo Bolsonaro.

Além disso, o Banco Central anunciou que realizará leilão de swap tradicional na segunda-feira para rolagem do vencimento de 1º de abril.

Às 10:12, o dólar avançava 0,76%, a 4,2510 reais na venda. Na máxima do dia, a divisa norte-americana tocou 4,2520 reais, maior patamar desde 28 de dezembro.

Neste pregão, o contrato mais líquido de dólar futuro operava em alta de 0,30%, a 4,2435 reais.