Dólar à vista sobe com exterior e futuro cai com Previdência

São Paulo – O dólar opera com viés de alta no mercado à vista na manhã desta segunda-feira, 4, em linha com a valorização registrada no exterior após a aprovação da reforma tributária no Senado americano no sábado, dia 2.

Essa decisão traz pressão de baixa às moedas emergentes e ligadas a commodities, tendo em vista a possibilidade de saída de recursos estrangeiros desses países rumo aos EUA. Já o dólar futuro de janeiro tinha viés de baixa, após uma abertura em leve alta.

Os agentes de câmbio aguardam desdobramentos das negociações para a votação da reforma da Previdência ainda neste ano.

A expectativa é de que os partidos da base aliada fechem questão para aprovar a reforma até o fim desta semana.

Lá fora, o dólar, os juros dos Treasuries e as bolsas em Nova York operam com ganhos, reagindo à aprovação da reforma tributária no Senado americano no sábado.

Às 9h31 desta segunda, o dólar à vista subia 0,16%, aos R$ 3,2588. O dólar futuro para janeiro de 2018 caía 0,03% neste mesmo horário, aos R$ 3,2665.