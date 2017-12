Dólar tem leve queda com formação de Ptax

São Paulo – O dólar tinha leve queda contra o real nesta quinta-feira, influenciado pela formação da última Ptax do ano em um dia de volatilidade em meio ao baixo nível de negócios.

Às 11:33, o dólar recuava 0,24 por cento, a 3,3038 reais na venda. O dólar futuro tinha baixa de 0,20 por cento.

“Hoje é essa briga pela formação da Ptax, com o encerramento do ano”, disse o gerente de câmbio da Treviso Corretora Reginaldo Galhardo.

A Ptax é uma taxa do Banco Central usada para corrigir diversos contratos cambiais e os investidores tendem a puxar as cotações para seus interesses. Com o volume de negócios reduzido por conta das festas de final de ano, isso tende a deixar a sessão mais volátil.

“Temos um volume bastante reduzido, em clima de fim de ano, não deve ter muita mudança, só se houver algo muito discrepante”, avaliou o analista-chefe da Rico Investimentos Roberto Indech.No exterior, o dólar chegou a cair para a mínima de quatro semanas contra uma cesta de moedas, em movimento reforçado pela maior queda diária em quase quatro meses nos rendimentos de Treasuries de 10 anos na véspera.

Na cena nacional, a reforma da Previdência permanecia no radar, diante dos esforços do governo Michel Temer para angariar apoio político de deputados mesmo durante o recesso parlamentar.