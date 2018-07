Dois terços das transações de bitcoin não têm valor econômico

(Bloomberg) — Em um dia qualquer, até dois terços da atividade das transações registradas na rede do bitcoin não têm nada a ver com a compra de bens e serviços nem com a negociação da moeda virtual.

As cifras de volume estão sendo influenciadas por uma série de outros fatores, como os chamados mixers, que reorganizam o saldo de suas próprias contas, os grupos de mineração, que distribuem moedas aos membros, as fraudes e a manipulação de mercado, de acordo com a fornecedora de análises Coinmetrics.

O bitcoin não é o único caso. Em um dia recente, mais de 45% das transações da Ethereum não tinham valor econômico, como spam, de acordo com a Elementus, outra fornecedora de análises. Em um determinado momento, 98% das transações do token digital Cardano não tinham valor econômico, afirmou a Coinmetrics.

Embora o anonimato do blockchain seja um dos princípios fundamentais do bitcoin, a falta de transparência da tecnologia de livro-razão distribuído é vista por alguns participantes do setor como um obstáculo para uma maior aceitação entre investidores institucionais e individuais, e também entre órgãos reguladores.

“Se este espaço não é uma brincadeira, se ele é sério, as pessoas precisam saber mais”, disse Charlie Morris, que administra US$ 300 milhões para a Newscape Capital Group, sediada em Londres, que tem um pequeno investimento em bitcoin e na Overstock.com, que tem sido ativa em criptografia. “Você quer conhecer os fatos. Se o dinheiro institucional vai entrar no bitcoin, eles precisam entender o que estão comprando.”

A Cryptocomposite.com, de Morris, e a Elementus são algumas das novas iniciativas para desenvolver ferramentas analíticas para dar mais clareza aos dados do blockchain. A primeira versão da Cryptocomposite.com será lançada em breve, disse Morris. A Elementus está iniciando testes com instituições financeiras neste trimestre e será lançada no próximo, disse Max Galka, CEO da Elementus, em entrevista por telefone.

Quando os mixers reorganizam os saldos entre as contas, cada transação é registrada separadamente no blockchain. A Coinmetrics identificou um mixer que foi responsável por até 90 por cento de todo o valor transacional da Ethereum de fevereiro de 2017 a fevereiro de 2018, disse Nic Carter, cofundador do site. Os mixers podem ser guardiões ou bolsas, movimentando fundos como precaução contra ataques. Ou podem ser criminosos tentando dificultar o rastreamento de fundos.

Valor econômico

Embora não haja acordo sobre o que é uma transação econômica — o cofundador da Ethereum, Anthony Di Iorio, acha que os desembolsos dos grupos de mineração devem ser considerados –, a maioria das pessoas concorda que muitos blockchains estão entupidos de spam. Isso acontece, em parte, porque as tarifas para enviar uma transação pela rede são baixas, disse Di Iorio em entrevista por telefone.

Depois de eliminar as transações sem valor econômico, o bitcoin e a Ethereum parecem muito menores do que se imagina atualmente, com base nos relatórios de exploradores de blockchain e de bolsas de moedas. Carter calcula que o verdadeiro volume de transações econômicas do bitcoin é de cerca de US$ 2 bilhões por dia e da Ethereum é de cerca de US$ 700 milhões — quase metade do volume diário listado. Considerando um volume diário de US$ 2,3 bilhões para o bitcoin, Morris disse considerar que o bitcoin está sendo negociado atualmente dentro de 10 por cento de seu preço justo.