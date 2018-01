Dívida do BNDES e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (27) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

BNDES garante repasse de R$ 130 bi ao Tesouro. Banco de fomento está preparado para antecipar neste ano, em R$ 130 bilhões, parte do que deve ao Tesouro Nacional.

Meirelles se diz contra “suspensão pura e simples” da “regra de ouro”. Declaração ocorre no momento em que o governo busca alterar a regra que proíbe o governo de ampliar a dívida pública em valor superior ao investimento.

Temer usou R$ 500 milhões como moeda de troca com Congresso. Ministro afirmou que o presidente Michel Temer usou verba da Saúde como moeda de troca com o Congresso Nacional.

Reforma da Previdência tem 30% de chance de sair em fevereiro, diz economista. Mesmo com as dificuldades enfrentadas pelo governo Temer no Congresso, a reforma ainda tem chances de ser aprovada em 2018.

Eleição pode trazer volatilidade das disputas de 2002 e 2014 de volta. Segundo economistas, o pleito de 2018 também terá uma pitada de originalidade dada pelo julgamento do ex-presidente Lula.

Política e mundo

Caso Lula passa à frente de 7 ações da Lava Jato em tribunal. Defesa do ex-presidente fez reclamações oficiais sobre a velocidade dada ao caso.

Jornal aponta evolução patrimonial de Bolsonaro acima do normal. Deputado e filhos possuem pelo menos R$ 15 milhões em imóveis.

CGU aponta fraude e desvio de dinheiro de contribuição sindical no Ministério do Trabalho. Com as suspeitas, a controladoria mandou suspender repasse de R$ 500 milhões às centrais sindicais.

Trump entra em novas negociações com o Congresso americano. Nos próximos dias, o legislativo americano deve pautar a questão da imigração.

Trump diz estar disposto a conversar com Kim Jong-un. Presidente americano espera que as duas Coreias dialoguem depois do início dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang.

Oposição peruana anuncia novo pedido de cassação de Kuczynski. Pedido ocorre com base no indulto ao ex-presidente Alberto Fujimori.

Enquanto você desligou…

BNDES corre risco de calote de US$ 2 bilhões. Após calotes de Venezuela e Moçambique, no ano passado, Angola pode ser a próxima a atrasar pagamentos de empréstimos.

TST pode definir plano de saúde dos Correios. Tribunal Superior do Trabalho vai julgar em fevereiro ação para retirar pais, filhos e cônjuges do plano de saúde dos funcionários da companhia.

Agenda do dia

Sem dados nacionais relevantes, nesta segunda-feira os discursos de membros do Comitê de Mercado Aberto (Fomc) dos Estados Unidos devem movimentar o mercado financeiro global. Na zona do euro, atenções para os dados de vendas no varejo de novembro.