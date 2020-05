Disputa EUA-China pesa na bolsa; lucro na Petrobras? e tudo para ler hoje

As quentes do dia

Com 700 mil novas contas na pandemia, B3 apresenta resultados hoje

A crise congela o mercado, com ofertas de ações e estreias reduzidas na bolsa. Mas também acelera, com o aumento da volatilidade

Disputa EUA-China e segunda onda da covid-19 pesam nas bolsas

Após forte queda ontem nos EUA, índices fecharam em baixa na Ásia e abriram também negativos na Europa

Petrobras deve ter resultado robusto no 1º tri, apesar do coronavírus

Aumento da produção e Brent mais elevado na maior parte do período contribuíram para o desempenho

Em 30 dias, covid-19 mata mais no Brasil que AVC, violência e acidentes

Coronavírus fez 11,8 mil vítimas só nos últimos trinta dias e disputa a primeira posição das causas mais letais, perdendo apenas para os tipos de câncer

Coronavírus é “eminentemente capaz” de se espalhar pela fala, diz estudo

Estudo indica que as microgotas de saliva gerados durante a fala podem permanecer no ar em um espaço fechado por mais de dez minutos

Favelas no Rio têm mortes por covid-19 fora de boletim oficial

Dados coletados por moradores indicam que número de mortes por covid-19 pode ser 41% maior

Auxílio emergencial foi desenhado para durar três meses, diz secretário

Secretário de Política Econômica, Adolfo Sachsida, admite que momento pós-crise da covid-19 vai precisar de uma política social fortalecida

Projeto no Senado limita em 20% os juros do cartão de crédito

Proposta criada em meio à pandemia do coronavírus valeria para dívidas contraídas entre março deste ano e julho de 2021

Preços abusivos: Procon-SP aplica R$ 3 milhões em multas na pandemia

Setores que mais sofreram autuações foram as farmácias e os supermercados

Google permite retirada de produtos na porta de lojas

Consumidores têm acesso ao estoque de varejistas próximas e podem retirar as compras no local, sem entrar na loja

O que muda com as novas metas de sustentabilidade para remuneração na Vale

A mineradora traçou objetivos ambiciosos para reconquistar a confiança dos investidores, mas o horizonte ainda se mostra desafiador

Nova Zelândia reabre comércio, cinemas e academias de ginástica

Com 21 mortos por covid-19 até agora, país mantém cautela na retomada das atividades

Política e Mundo

Trump diz que vai analisar legislação para sancionar China sobre covid-19

Com queda na popularidade, Trump volta a responsabilizar a China pela pandemia de coronavírus e reafirma seu apoio a reabertura econômica

Colômbia suspende isolamento em 90 municípios sem casos de covid-19

Apesar da tentativa de reativar a economia, não será permitido realizar eventos, nem abrir restaurantes, academias ou parquinhos para criança

Coronavírus esgota cofres do Vaticano em meio à queda nas receitas

Adiamento de arrecação e fechamento de museus deve fazer receita da Santa Sé cair entre 25% e 45% por causa do coronavírus

Senado aprova MP que libera R$ 9 bilhões para combate ao coronavírus

Dinheiro estava “parado” no chamado fundo de reservas monetárias, que foi extinto

Congresso aprova aumento a policiais do DF, com custo de R$ 500 milhões

Aprovação abre caminho para que o presidente Bolsonaro mantenha congelamento salarial de categorias em projeto de ajuda aos estados

Enquanto você desligou

XP amplia home office até o fim do ano e estuda trabalho remoto permanente

Pesquisa interna do banco feita em abril indica que 95% dos funcionários gostariam de manter, pelo menos, um dia por semana de home office

Facebook pagará US$ 52 mi para funcionários com problemas na saúde mental

Cada moderador receberá no mínimo US$ 1 mil pelo tempo de trabalho no Facebook

Nubank já teve 155 contratações na quarentena. E ainda tem vagas abertas

Sem sair de casa e de todo o mundo: os novos funcionários do Nubank começam o trabalho com kit de boas-vindas e home office

Credit Suisse vê dólar bater R$6,20 no curto prazo

Nesta quarta-feira, a moeda norte-americana bateu mais um recorde nominal, fechando em R$ 5,90

GPA reverte lucro e registra prejuízo de R$ 130 milhões no 1º trimestre

De acordo com a empresa, o resultado é explicado pela compra do grupo Éxito e custo da dívida da companhia

Petrobras inicia venda de 3 térmicas na Bahia e uma no Rio Grande do Sul

Empresa vem buscando focar seus negócios em atividades de exploração e produção de petróleo em águas profundas

Primeiro IPO da pandemia, Estapar sai no piso do preço esperado

Companhia, líder do setor de estacionamentos com receita anual de 1 bilhão de reais, busca mercado para pagar licitação da Zona Azul de São Paulo

Confiança da indústria atinge patamar mais baixo entre abril e maio

Apesar da queda no índice da Confederação Nacional da Indústria, empresários estão menos pessimistas quanto às expectativas para os próximos meses

Agenda

Nesta quinta-feira, teremos na Europa o relatório mensal do Banco Central Europeu (BCE), que traz estatíticas utilizadas para a tomada de decisões monetárias pelo banco da Zona do Euro, além do discurso de Luis de Guindos, membro do BCE.

Nos Estados Unidos, o mais importante é a divulgação dos pedidos iniciais de seguro-desemprego da última semana, que são um bom indicativo para o tamanho do desemprego no país.

Já na China será divulgada a produção industrial de abril, anualizada, e a taxa de desemprego do país.

exame.talks

12h00

Fernando Fleider, CEO da ICTS

Risco, compliance e segurança virtual em tempos de coronavírus

com João Pedro Caleiro, jornalista da EXAME

16h00

Paolo Di Sora, fundador e CIO da RPS Capital

Escolhendo ações em tempos de crise

Com Renato Mimica, CIO do Exame Research

Frase do dia

“Eu posso aceitar a falha, todos falham em alguma coisa. Mas eu não posso aceitar não tentar” – Michael Jordan