Disney despenca na bolsa com resultados frustrantes

São Paulo – Diferente de suas animações, as ações da Disney não devem ter um final feliz. Pelo menos, não hoje. Os papéis registravam perdas de mais de 9% nesta quarta-feira, depois que a companhia divulgou resultados do segundo trimestre de 2015.

As ações eram cotadas na casa dos 110 dólares na bolsa de Nova York (NYSE). Na última terça-feira, com a expectativa dos resultados, as ações da Disney fecharam em 121,60 dólares, o maior valor de todos os tempos.

Após o fechamento do pregão, a Disney divulgou uma receita de 13,1 bilhões de dólares, 5% acima do valor do mesmo período do ano anterior, mas abaixo do valor de 13,2 bilhões de dólares, esperado por analistas. O ganho foi de 1,45 dólar por ação, batendo o 1,41 dólar previsto.

A maior preocupação dos investidores é com a rede de esportes ESPN, que faz parte do pacote de TV a cabo da companhia, responsável por quase metade do lucro da Disney.

O problema é que o pacote de TV tradicional perde audiência, e com isso a previsão é que a ESPN perca parte de seus assinantes, impactando diretamente os negócios da Disney.