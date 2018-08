Dirceu volta a atuar no PT e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (27) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Campanha tem últimos dias de “aquecimento” pré-TV. Serão 15 programas ao longo de 35 dias, dez a menos que na eleição de 2014; programas deste ano têm orçamento mais enxuto

INSS: Aposentados começam a receber primeira parcela do 13º hoje. O pagamento termina no dia 10 de setembro

Novo dono investe R$ 1,9 bi para recuperar Walmart. A gestora Advent, que há dois meses comprou 80% do capital do Walmart no Brasil, vai investir R$ 1,9 bilhão na rede varejista para reestruturar e recuperar a operação da rede americana, que fracassou no país.

José Dirceu volta a atuar no PT e ajuda campanha de Fernando Haddad. Solto desde junho pelo STF, Dirceu voltou a operar no PT. Desta vez, como ele mesmo define a aliados, apenas como consultor

Pesquisas Ibope: Lula atinge pelo menos 50% em todos os estados do Nordeste. Bolsonaro é mais forte em RR, AC e DF.

Política e mundo

“Patriota”, “herói”: Senador John McCain é homenageado mundo afora. Ex-prisioneiro de guerra, senador morreu no sábado (25) após meses de luta contra um câncer cerebral

Ciro promete quebrar “cartel dos bancos” no 1º dia na presidência. Candidato diz que plano para reduzir juros e estimular o consumo terá regulamentação de Fintechs

Bretas manda soltar Felipe Picciani, acusado de lavagem de dinheiro. Empresário estava preso há nove meses e meio, no âmbito da Operação Cadeia Velha

Manifestantes protestam em frente de prédio da ministra Cármen Lúcia em BH. Segundo organizadores, a manifestação visa pressionar a colocação das ações declaratórias de constitucionalidade (ADCs) na pauta do STF

Enquanto você desligou…

Ataque a tiros na Flórida deixa ao menos 4 mortos e 11 feridos. Tiroteio aconteceu durante torneio de games. Autor tirou a própria vida após o incidente e polícia investiga as motivações por trás do ato

São Paulo tem sensação térmica de até 2ºC; veja a previsão para a semana. Os termômetros da cidade de São Paulo marcaram uma temperatura mínima média de 12,5ºC na madrugada deste domingo