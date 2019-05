Dirceu deve se entregar; greve na Avianca e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (17) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Tripulantes em greve aprofundam a agonia da Avianca

Paralisação é um protesto contra os atrasos nos pagamentos de salários e benefícios; empresa teve plano de recuperação judicial aprovado em 5 de abril

Queiroz fez saques de R$ 661 mil em 18 meses

Movimentação em espécie de ex-assessor de Flávio é apontada em relatórios do Coaf, diz reportagem do Estadão

Coaf aponta operações bancárias suspeitas de ministro do Turismo

Documento cita movimentação de R$ 1,96 mi e ações incompatíveis com renda de pivô do caso dos laranjas do PSL, diz reportagem da Folha de S. Paulo

Guedes diz nos EUA que reforma pode ser aprovada em 60 dias

Ministro também criticou o alto nível de gastos com o pagamento de juros e, segundo ele, o País gasta US$ 100 bilhões por ano “sem poder sair da pobreza”

Emprego, PIB, bolsa e câmbio: quanto ainda pode piorar?

Ontem, o índice Ibovespa fechou na menor pontuação do ano, negociado a 90.024 pontos, e o dólar atingiu o maior valor desde outubro, acima dos 4 reais

Pressionada nos EUA, Huawei começa hoje a vender P30 no Brasil

Gigante chinesa de telecomunicações havia parado de vender seus smartphones no Brasil há cinco anos

José Dirceu precisa se entregar hoje à Polícia Federal

Petista tem que se apresentar em Curitiba, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso

Corretor em negócio suspeito com Flávio admite fraude em outra transação de imóvel

Americano relatou ter subfaturado registro de venda em outro negócio, mesma suspeita que recai sobre senador, diz reportagem da Folha de S. Paulo

Política e Mundo

Governo aprova programas de desligamento de empregados de 7 estatais

Demissões em estatais como Petrobras, Embrapa e Correios devem ser de mais de 21 mil empregados e gerar economia de R$ 2,3 bilhões por ano

Bolsonaro: revisão de preços da Petrobras não pode prejudicar empresa

Bolsonaro também disse que “às vezes” a política de precificação do combustível pela Petrobras pode ter equívocos

Bolsonaro recebe prêmio, bate continência à bandeira dos EUA e erra bordão

Evento que entregou prêmio a Bolsonaro em Dallas contou com discurso de 11 minutos do presidente

Governo e oposição da Venezuela enviam negociadores à Noruega

De acordo com o autoproclamado presidente Juan Guaidó, representantes da oposição e de Maduro não se encontraram

Enquanto você desligou

Sony e Microsoft se aliam para aprimorar serviços de jogos na nuvem

Iniciativa conjunta das empresas chega depois de o Google anunciar a entrada no setor de jogos, ao anunciar o Stadia

Boeing diz que atualização do sistema de segurança do 737 MAX está pronta

Modelo de avião 737 MAX é relacionado com os acidentes das companhias aéreas Lion Air e Ethiopian Airlines que deixaram 346 mortos

Gestora da Unimed recebe aval da Anbima para gerir recursos

InvestCoop está de olho nos R$ 16 bilhões de reservas técnicas e livres das Unimeds; depois deve ampliar escopo para outras cooperativas e médicos

Agenda

O índice de evolução de Emprego do CAGED será a principal divulgação econômica do Brasil nesta sexta-feira (17). Na Zona do Euro, serão divulgados o IPC de abril e haverá a reunião de Ministros das Finanças do bloco. Nos Estados Unidos, serão divulgados o índice Michigan de Percepção do Consumidor e teremos os discursos de Williams e Clarida. As posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC serão divulgadas no Brasil, na Zona do Euro e também nos Estados Unidos.