Abilio em perigo na BRF e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (26) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Fundos pedem reunião para tirar Diniz da BRF. Apuração do jornal Valor Econômico revela que um grupo de acionistas liderado pelo Previ e Petros se articula para forçar a destituição do conselho de administração da empresa, presidido por Abilio Diniz.

Jungmann será o novo ministro da Segurança Pública. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, no lugar dele na Defesa assume o general Joaquim Silva e Luna, atual secretário-geral da pasta.

Pacote contra corrupção está parado no Congresso. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo revela que a proposta, batizada de ‘dez medidas’, foi apresentada pela Lava Jato em 2016.

PM do Rio proíbe policiais de usarem arma em dia de folga. Mesmo com alta na mortes de policiais, corporação exige que armamento seja deixado no quartel, disse o jornal Folha de S.Paulo.

Sem Huck e impasse tucano, Alckmin se volta a MG e Rio. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, racha em São Paulo está controlado, favorecendo avanço em Estados-chave.

Plano de Bolsonaro é arrecadar R$ 700 bi com privatizações. Segundo o jornal Valor Econômico, o objetivo é que a venda de ativos da União reduza em cerca de 20% a dívida pública federal, atualmente, em torno de R$ 3,5 trilhões.

Política e mundo

Perícia encontra “evidências de destruição de dados” no sistema da Odebrecht. A PF identificou que informações foram “deliberadamente” destruídas por meio de um comando de informática.

Arthur Virgílio desiste de prévia com Alckmin e o chama de cínico. Para o prefeito de Manaus, a prévia que estava sendo organizada pelo partido, que tem Alckmin como líder nacional desde dezembro, seria uma “fraude”.

Assessor de campanha de Trump se declara culpado de conspiração. Rick Gates se declarou culpado na investigações sobre ingerência russa nas eleições de 2016. No sexta ainda, o ex-assessor de Trump, Paul Manafort foi acusado de subornar políticos europeus a favor da Rússia.

Maduro tem proposta para adiar eleições, segundo opositor. A opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD) anunciou na quarta-feira que não participará das eleições por avaliar que não existem garantias de transparência.

Enquanto você desligou…

Petrobras planeja chegar ao fim do ano com dívida de US$ 77 bi. A estatal ressalta que, no terceiro trimestre de 2016, sua dívida líquida era de US$ 100,3 bilhões.

Dropbox apresenta oferta pública inicial de até US$500 mi. A empresa disse que planeja ter suas ações listadas na Nasdaq sob o código “DBX”.

Renova Energia recebe nova proposta da Brookfield Energia. A nova oferta da Brookfield, segundo a Renova, contempla a aquisição dos ativos de todo o Complexo de Alto Sertão III (Complexo ASIII).

Agenda do dia

Nesta segunda-feira, sai o Boletim Focus do Banco Central. Nos Estados Unidos, sai o dado de janeiro das vendas de casas novas.