Dia de incertezas na bolsa; Bolsonaro sob pressão e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta terça-feira (17) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Da saúde pública à política: aumenta a pressão sobre Bolsonaro

Presidente deve ser alvo de pedido de impeachment no mesmo dia em que faz novo teste de contaminação por coronavírus

Até onde vai cair? Bolsas da Europa e Ásia apontam para dia de incertezas

No Brasil, mercado deve reagir ao pacote de incentivos do Ministério da Economia e a perspectiva de corte de juros no Copom

_______________

Goldman Sachs corta projeção para PIB da China no 1º tri

Banco prevê que no ano de 2020 crescimento do país desacelerará de 5% para 3%, devido ao coronavírus

Copom começa reunião de dois dias e pode cortar novamente os juros

Após uma série de cortes de juros em diferentes países, começa nesta terça-feira as discussões do Copom sobre a taxa Selic

Se for necessário, meta de déficit será mudada, diz Mansueto

Orçamento de 2020 permite um déficit de até R$ 124,1 bilhões, que pode “pouco” com gastos extras no combate ao coronavírus

Política e mundo

Embaixada dos EUA cancela entrevistas para visto por tempo indeterminado

Medida é tomada em virtude da pandemia de coronavírus

Governo estuda requisitar leitos da rede privada para atender ao SUS

Saúde analisa impedir exportações de equipamentos como respiradores e também reduzir tributos sobre medicamentos usados contra o novo coronavírus

Governo antecipa para maio 2ª parcela do 13º de aposentados

A antecipação da primeira parcela para abril, já havia sido anunciada como uma das medidas para conter os efeitos econômicos do coronavírus

Contra coronavírus, governo vai injetar R$ 147 bi na economia em 3 meses

Pacote para proteger país de epidemia vem com medidas como o adiantamento da 2ª parcela do décimo-terceiro de aposentados e pensionistas para maio

Enquanto você desligou…

JBS e Minerva avaliam suspender unidades de produção por coronavírus

A empresa afirma que estuda a implantação de férias coletivas em algumas das suas unidades de processamento de bovinos no Brasil

Por coronavírus, Somos colocará 1,3 milhão de estudantes em aulas online

À EXAME, empresa detalhou como alunos do ensino básico vão utilizar plataforma de ensino à distância durante suspensão de aulas por causa do Covid-19

CVM estende prazo de interrupção de ofertas públicas para até 180 dias

A decisão beneficia as mais de 20 empresas que pediram registro para oferta inicial de ações na bolsa de valores só neste ano

Agenda

Os estados Unidos divulgam, nesta terça-feira (17), as vendas e os estoques no varejo no mês de fevereiro e na atualização anual. Outro índice importante que será divulgado no país é a produção industrial do mês de novembro. O Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dnorte-americano.

Já na Zona do Euro saem as expectativas econômicas do Centro Leibniz de Pesquisa Econômica Européia (ZEW), que determina a projeção dos investidores alemães institucionais.

Frase do dia

“O real antídoto para uma epidemia não é a segregação e sim a cooperação.” — Yuval Noah Harari, professor e escritor israelense