Dia de festa na Petrobras; EUA entrará em recessão? e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quinta-feira (3) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Petrobras completa 66 anos com valor de mercado recuperado, a R$ 366 bi

Petrobras está focada na produção de petróleo em águas profundas, intensificando plano de desinvestimentos por meio de desinvestimentos

A pergunta nas bolsas: a guerra comercial levará os EUA à recessão?

Notícias ruins sobre a economia americana e incertezas sobre a Previdência fizeram o Ibovespa fechar em queda de 2,9% nesta quarta-feira

PMI composto da zona do euro cai a 50,1 e mostra atividade quase estagnada

Índice de gerentes de compras veio abaixo das expectativas e indica economia fraca na Europa

STF adia decisão sobre tese que pode anular processos da Lava Jato

Corte retomaria o trabalho nesta quinta; a análise, no entanto, foi adiada porque ministros tinham viagens marcadas

Decreto de Bolsonaro livra militares de exame para ter arma pessoal

Antes, era preciso apresentar atestados como o de antecedentes criminais, capacidade técnica e aptidão e exame psicológico

Trump diz que EUA ganharam “prêmio de US$ 7,5 bilhões” da OMC contra a UE

Ontem, a OMC autorizou os EUA a retaliar a UE em US$ 7,5 bilhões por ano em função do caso sobre subsídios

Política e mundo

Obra prometida por Bolsonaro em rodovia ameaça coração da Amazônia

Estudos estimam que o projeto de reconstruir estrada da época da ditadura resultaria em um aumento de cinco vezes no desmatamento até 2030

PF apreende mais de R$ 1 milhão em dinheiro vivo com auditores da Receita

Funcionários do órgão são acusados de cobrar propina de empresários e delatores da Lava Jato para suspenderem multas e processos tributários

Criticando Lava Jato, Gilmar diz que Moro foi “coaching da acusação”

Para o ministro, Moro era o “verdadeiro chefe” da força-tarefa em Curitiba; magistrado também criticou a atuação do procurador Deltan Dallagnol

Justiça manda soltar suspeita de hackear celular de autoridades

Suelen Priscila de Oliveira, que estava presa pela Operação Spoofing desde o dia 23 de julho, poderá cumprir medidas alternativas à prisão

Democratas pedirão registros da Casa Branca para impeachment contra Trump

Oposição quer documentos sobre telefonema do presidente com líder da Ucrânia e alertaram o secretário de Estado para não obstruir investigação

Enquanto você desligou…

Reforma da Previdência já perdeu um terço do impacto previsto inicialmente

Proposta do governo previa economia de R$ 1.236,5 bilhões em 10 anos. Mudanças na Câmara tiraram R$ 303 bilhões e Senado tirou mais R$ 133 bi

Fleury faz acordo para comprar Grupo Diagmax por até R$ 112 mi

Valor da transação inclui preço de aquisição de R$ 80,4 milhões e adicional de até R$ 31,6 milhões a ser pago de acordo com metas atingidas

Nomeação de substituto de Marcos Cintra na Receita sai no Diário Oficial

José Barroso Tostes Neto foi anunciado em 20 de setembro depois que Cintra saiu em meio à polêmica sobre a recriação de imposto nos moldes da CPMF

Senado permite Sabesp tomar empréstimo de R$ 2,3 bilhões

Valor foi liberado para uso na despoluição do rio Tietê e em obras de saneamento

Oi pode considerar vender braço de telefonia móvel

Vice-presidente de operações afirmou que existe a possibilidade se ofertas forem boas, mas que empresa não depende disso para seus planos de investimentos

Sem acordo com a Petrobras, petroleiros podem entrar em greve dia 26

O Conselho Deliberativo da Federação Única dos Petroleiros rejeitou proposta de acordo coletivo apresentada pelo Tribunal Superior do Trabalho

EUA vão impor tarifa de 10% sobre aeronaves da União Europeia

Norte-americanos também devem tarifar em 25% outros produtos de origem europeia, disse uma autoridade do Comércio dos Estados Unidos

Agenda

Nesta quinta-feira (3), nos EUA, o ISM (Institute for Supply Management) divulga o Índice de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) do setor de serviços e da não-manufatura, que mostram a força da atividade não industrial do país. E o Census Bureau publica os pedidos de bens duráveis, feitos à indústria.

Como acontece todas as semanas, o Department of Labor libera os dados de pedidos iniciais de seguro-desemprego, deste que é considerado o primeiro indicador da força do mercado de trabalho.

Também fique ligado nos discursos de Randal Quarles, do Fed, Loretta Mester, presidente do Fed de Cleveland, e de Richard Clarida, vice-presidente do conselho do Fed, que podem trazer pistas da política-monetárias dos EUA.

Já na Zona do Euro, o Eurostat divulga os dados da venda no varejo no mês de agosto, número que está relacionado à confiança do consumidor e, portanto, à saúde da economia da região. E o Markit publica o índice de atividades dos gerentes de compra (PMI) do setor de serviços, de setembro, que é considerado um importante indicador do desempenho econômico. Por fim, há discurso de Luis de Guindos, do Banco Central Europeu.

E não esqueça que na China é feriado. O Dia Nacional.

Frase do dia

“Às vezes as questões são complicadas, e as respostas são simples” — Dr. Seuss