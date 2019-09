Dia de corte nos juros?; Correios sem greve e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (18) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

Até onde os juros vão cair no Brasil e nos EUA?

Brasil e EUA anunciam hoje nova taxa de juros. Expectativa é de corte, mas disparada no preço de petróleo pode alterar os planos no longo prazo

Paralisação parcial dos Correios é suspensa

Empregados decidiram, em assembleia, cumprir determinação da justiça

Guedes ainda quer desonerar folha e fazer capitalização na Previdência

No entanto, para reduzir impostos de empresas, Guedes precisa encontrar fonte de receita substituta, já que “nova CPMF” caiu

Há “risco pequeno” de Bolsonaro cancelar ida à ONU, dizem assessores

Segundo porta-voz da Previdência, presidente apresenta “melhora clínica progressiva” após cirurgia para corrigir hérnia

China e EUA preparam nova rodada de negociações

O vice-ministro das Finanças chinês, Liao Min, chega a Washington nesta quarta-feira para preparar novas discussões sobre tarifas

Senado pode votar lei que permite fusão da Warner (e compra da Oi)

AT&T é dona da Sky no Brasil e, ao assumir Warner, poderia precisar vender operadora para evitar concentração do mercado

CCJ inicia leitura de parecer sobre Augusto Aras, cotado para a PGR

Para ser nomeado o novo líder do Ministério Público, indicado de Bolsonaro foi submetido a análise técnica e ainda precisa ser sabatinado

Política e mundo

Exerci autocontenção e fui silenciosa, diz Dodge sobre mandato na PGR

Procuradora deixa o comando da PGR nesta terça-feira após uma gestão marcada por crises internas e crescente insatisfação dentro do MPF

Dodge apresenta denúncia e pede federalização de caso Marielle

Procuradora Geral da República também apresentou denúncia no STJ contra conselheiro afastado do TCE-RJ, o delegado da Polícia Federal e mais quatro pessoas

Bolsonaro altera lei e autor de violência doméstica terá de arcar custos

No projeto, dinheiro deverá ir para o fundo de saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços

1 a cada 16 mulheres nos EUA teve 1ª relação sexual forçada, diz estudo

Pesquisa entrevistou mais de 13 mil mulheres nos Estados Unidos, com idades entre 18 e 44 anos

Defesa de Flávio Bolsonaro vai pedir anulação da quebra de sigilos

Solicitação será feita por advogados depois que o MP do Rio defendeu que investigação sobre filho do presidente em caso Queiroz tenha foro privilegiado

Em meio a surto de doenças, governo quer reduzir recursos para vacinas

Proposta de corte está no projeto de lei orçamentária enviado pelo governo ao Congresso; pasta da saúde garante que não vai faltar recurso para imunizantes

Enquanto você desligou…

Necton incorpora corretora Coinvalores

Transação dá continuidade ao movimento de consolidação no mercado de comercialização de produtos de investimentos

Bolsonaro pressiona por substituto de Marcos Cintra na Receita Federal

Em meio a cobranças do presidente para resolver o problema interno do órgão, nome da advogada Vanessa Canado, favorito até então, perde força

Governo cria gabinete para acompanhar situação sobre petróleo

Porta-voz da Presidência afirmou que órgão deverá estudar planos de ação para impactos no preço da commodity após ataque a refinarias na Arábia Saudita

Arábia Saudita normalizará produção de petróleo até fim de setembro

Após o ataque a refinarias sauditas, a produção havia recuado em 5,7 milhões de barris diários, cerca de 50% do total

Quem resolve é a Petrobras, diz Guedes sobre petróleo

Ministro não quis comentar efeitos que o ataque a refinarias na Arábia Saudita podem ter sobre os preços dos combustíveis no Brasil

Brexit Latino? O que aconteceria se o Brasil decidisse sair do Mercosul

Brasil teria que abrir mão da tarifa externa comum e até de benefícios como viajar sem visto e passaporte nos vizinhos, além das perdas econômicas

Nem tudo que a Caixa arrecada na Mega-Sena vai para o prêmio; saiba como é

Valor estimado para o sorteio desta quarta-feira (18) é de R$ 120 milhões

Agenda

Se perguntarem a você qual será o principal assunto desta quarta-feira (18), a resposta deverá estar na ponta da língua: os juros. É que o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central vai divulgar a nova taxa básica — a Selic — atualmente em 6%. A expectativa é que haja até um corte 0,5 ponto percentual.

Nos EUA, a história é a mesma, e o Fomc (o equivalente americano ao Copom) também deve soltar nova taxa de juros, em meio à pressão do presidente Donald Trump para que haja redução. Além de mostrar o novo índice, o Fomc publica sua declaração, documento onde informa aos investidores sua política monetária. E há, ainda, divulgação das projeções econômicas da instituição e, claro, coletiva de imprensa com os principais dirigentes.

Ainda nos EUA, como acontece todas as semanas, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing do país. E o Census Bureau publica os dados sobre as licenças de construção emitidas em agosto, sendo que esse número é um termômetro muito poderoso da força do mercado imobiliário.

Por fim, na Zona do Euro, o Eurostat solta o IPC (Índice de Preços ao Consumidor), do mês de agosto, que é um dos principais números para medir a inflação da área. E Luis de Guindos, vice-presidente do Banco Central Europeu, fará seu discurso, que poderá trazer pistas sobre a política monetária da entidade.

Frase do dia

“Deve haver confiança no que se acredita. Se você se divide e tenta agradar a todos, é impossível” — Annie Leibovitz, fotógrafa americana