Deutsche Bank vence concorrência para novo lote de BDRs

São Paulo – O Deutsche Bank foi escolhido nesta quarta-feira (29) como a instituição depositária vencedora do quinto processo de concorrência da BM&FBovespa para a emissão de BDRs (Brazilian Depositary Receipts) Nível I Não Patrocinados.

Desta forma, o banco alemão está autorizado a solicitar o registro para negociação de lote de dez Certificados de Depósito de Valores Mobiliários – BDRs Nível I Não Patrocinados, com lastro em ações de emissão de companhia aberta com sede no exterior.

Em até 60 dias, o Deutsche Bank deverá apresentar à BM&FBovespa e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM)a documentação necessária para os pedidos de registro dos dez programas. Eles devem contemplar companhias estrangeiras que não tenham ainda BDR negociado no Brasil e que sejam sediadas nos Estados Unidos e listadas em bolsas de valores americanas.

Atualmente há vinte programas de BDR Nível I Não Patrocinado disponíveis para negociação na BM&FBovespa, cujas instituições depositárias são o Deutsche Bank e Citibank DTVM. Além desses, há mais três lotes de dez programas, que serão apresentados ao mercado, em breve, pelo Itaú Unibanco, Bradesco e Citibank DTVM.