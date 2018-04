Destino de Lula nas mãos do STF e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (9) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Liberdade de Lula está mais uma vez nas mãos do STF. De acordo com o jornal Valor Econômico, apesar de preso, o ex-presidente tem a possibilidade de voltar à liberdade pelas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal.

Após Lula, delegado e procurador falam em novos alvos. Coluna no jornal O Estado de S.Paulo revela que um policial da PF disse que “agora é hora de serem presos líderes de viés ideológico diverso”.

Emprego indica retomada lenta. O jornal Valor Econômico disse que a taxa de emprego do último trimestre é mais um claro sinal de que a recuperação da economia, que vinha ganhando força em 2017, perdeu intensidade em 2018.

Processo de Lula deve chegar em junho ao STJ. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, o processo do ex-presidente sobre o tríplex pode confirmar ou rever a condenação dele a 12 anos e 9 meses de prisão.

Falta interesse por fábricas da Petrobras. Reportagem do jornal Valor Econômico mostra que as fábricas de fertilizantes que a estatal colocou à venda estão sem propostas de compra.

Lula indica Gleisi como sua porta-voz. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, o ex-presidente anunciou escolha em reunião com a cúpula do PT antes de ser preso para evitar uma guerra por poder dentro do partido.

Ausência de Ciro em ato no sindicato afasta apoio do PT. O ex-ministro, e cotado para ser o apoio do ex-presidente Lula, não foi a atos nem mandou representante, segundo o jornal Folha de S.Paulo.

Eletrobras é prioridade de Moreira Franco. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, confirmado para o Ministério de Minas e Energia, o novo ministro diz que processo de capitalização da estatal é uma política de governo.

Política e mundo

MPF denuncia 12 por fraude em licitação de obra do estádio de Brasília. Cartel beneficiou as empreiteiras Andrade Gutierrez e Via Engenharia, segundo o Ministério Público Federal.

Gustavo Franco diz que liberalismo é tendência clara desta eleição. Em evento nos Estados Unidos, ex-presidente do BC disse que ideias “pró mercado” de vários candidatos à Presidência devem impactar novo governo.

Janela partidária movimenta 59 deputados federais. DEM e PSL foram os partidos que mais ampliaram suas bancadas no período, cada um com sete novos deputados.

Alckmin critica governos do PT em passagem do cargo para Márcio França. Deixando o governo do estado de São Paulo, tucano disse que nova gestão federal terá “herança duríssima deixada pelo PT”.

Pré-candidato, Meirelles admite que pouca gente o conhece. Para ser candidato à Presidência pelo MDB, Meirelles terá disputar a candidatura com Temer, do mesmo partido.

ONS diz que falha de técnico gerou blecaute no Norte e no Nordeste em março. O apagão, maior registrado no país desde 2009, foi causado por falha humana na programação do ajuste da proteção do disjuntor na subestação Xingu (PA).

“O Judiciário está transformando o Brasil”, diz Brito, da AB InBev. A situação econômica e política brasileira foi assunto de peso em debate que reuniu empresários e investidores na Brazil Conference, em Harvard e no MIT

John Williams, do Fed: EUA e China perderiam em uma guerra comercial. Efeitos negativos serão tanto “em termos de produtividade quanto em termos de assuntos macroeconômicos”, disse o presidente do FED de San Francisco.

Enquanto você desligou…

Boeing fornecerá 47 jatos 787 Dreamliners para a American Airlines. Fabricante norte-americana superou a francesa Airbus em contrato avaliado em mais de US$ 12 bilhões.

Energisa: oferta por Eletropaulo está em linha com valor justo da empresa. Aquisição das ações ordinárias da companhia paulista significa desembolso de cerca de R$ 3,2 bilhões.

Agenda

Nesta segunda-feira, sai o IGP-DI de março. Já nos Estados Unidos, será divulgada o Índice de Tendência de Emprego de março. E, na zona do Euro, sai o índice Confiança do Investidor Sentix de abril.