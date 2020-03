Desemprego a caminho?; bolsas têm teste com estímulos e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (27) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Sem resposta forte do governo, desemprego no país tem projeção assustadora

Economistas ouvidos pela EXAME dizem que cenário dos EUA, onde 3 milhões já perderam o emprego, pode se repetir por aqui

Após três dias de alta, bolsa seguirá subindo com estímulos?

Motivos para ânimo não vêm de assertividade na contenção da doença, mas de até 5 trilhões de dólares a serem injetados na economia

Governo liberou liquidez, mas empresários reclamam: cadê o dinheiro?

Apesar dos estímulos, os bancos não estão concedendo linhas novas e, quando estão, é com taxas mais altas e prazos mais curtos

64% do dinheiro contra efeitos do coronavírus ainda não saiu do papel

De um total de R$ 308,9 bilhões, R$ 197,5 bilhões não passaram do anúncio e não chegaram na ponta que mais precisa

Projeto quer “empréstimo” de empresas bilionárias contra coronavírus

Deputados querem aprovar obrigação de empresas com patrimônio superior a R$ 1 bilhão emprestarem até 10% de seus lucros para o combate da covid-19

Política e mundo

Bolsonaro diz que voucher aos trabalhadores informais pode chegar a R$ 600

De acordo com o presidente, o valor repassado durante a pandemia de coronavírus ainda será definido com o ministro Paulo Guedes

Eduardo Cunha segue para prisão domiciliar devido coronavírus

O político, de 61 anos, se enquadra no grupo de risco da doença, que causa mais mortes em idosos

Enquanto você desligou…

EUA ultrapassam China em número de casos de coronavírus

O país tem 82.404 casos e a China, 81.782, de acordo com o levantamento em tempo real da Universidade Johns Hopkins

Papel do empresário é assumir o ônus, diz dono do Giraffas após polêmica

Em entrevista a EXAME, Carlos Guerra diz que empresários devem ter responsabilidade social na crise do coronavírus e precisam de ajuda urgente do governo

Caixa anuncia redução de juros de cheque especial e cartão de crédito

O presidente do banco, Pedro Guimarães afirmou que as taxas caíram de 4,9% para 2,9% ao mês no cheque especial e de 7,7% para 2,9% no cartão

Maioria dos casos graves da covid-19 são de pessoas de 30 a 90 anos

As pessoas que morrem em razão da covid-19 têm, em média, mais de 60 anos de idade. Mas doença também mata a partir dos 30

Santander abrirá agências mais cedo para atender idosos

A medida vale para algumas agências que têm maior fluxo de aposentados e pensionistas

Agenda

Nesta sexta-feira (27), é divulgado no Brasil o Caged. O índice mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional.

Já nos Estados Unidos, a Universidade de Michigan libera a prévia de seu Índice de Percepção e de Confiança do Consumidor, que mostram a confiança dos consumidores na atividade econômica do país.

Os norte-americanos também divulgam hoje o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) referente ao mês de fevereiro. O índice mede a evolução dos preços de bens e serviços a partir da perspectiva do consumidor. O indicador é usado como ferramenta para medir as variações de tendências de compra e de inflação nos EUA.

Já a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA. Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na zona do Euro. Os índices são bons indicadores do sentimento do mercado.