Desempenho de fundo de cannabis dos EUA faz investidor esquecer os riscos

(Bloomberg) — Do lado de fora, a linha de prédios comuns em Hamptonburgh, no norte do estado de Nova York, é igual a qualquer outro complexo de armazéns dos EUA. No interior, fileiras de plantas de cannabis crescem sob luzes brilhantes e centenas de câmeras de segurança.

O atrativo — e o potencial — da indústria de maconha transformou a proprietária do lugar, a Innovative Industrial Properties, no fundo de investimentos imobiliários (REIT, na sigla em inglês) dos EUA com o melhor desempenho nos últimos 12 meses.

A Innovative, o único REIT de cannabis de capital aberto dos EUA, possui propriedades em oito estados, onde os locatários fazem produtos de cannabis. Isso a torna uma empresa de alta recompensa e de alto risco — pelo mesmo motivo.

A maconha é classificada pelo governo federal dos EUA como substância controlada pelo Anexo I, assim como a heroína, mas a maconha é legal sob a lei estadual em todos os lugares em que a Innovative opera. Isso significa que geralmente os produtores não conseguem alugar terras de proprietários comuns, por isso a Innovative, com pouca concorrência, pode cobrar aluguéis mais altos.

“O interesse continua aumentando ao longo do tempo, mas, tecnicamente, ainda estamos violando a lei federal”, disse Catherine Hastings, diretora financeira da Innovative, em entrevista. “Há muitos investidores institucionais que, quando analisam seus critérios de risco, ainda hesitam em investir, apesar de estarmos na Bolsa de Nova York.”

Advertências

Mas nada disso tem dissuadido os investidores. A Innovative deu um retorno de 117 por cento nos últimos 12 meses. A empresa rende em média 15,7 por cento em suas nove propriedades, de acordo com fatos relevantes. E a companhia com sede em San Diego, nos EUA, realizou sua quarta rodada de financiamento em outubro, incluindo sua abertura de capital, e levantou US$ 119,6 milhões, a maior parte proveniente de investidores de varejo.

A Innovative está em uma categoria própria — trata-se de um REIT industrial — isento do pagamento de impostos, desde que repasse a maior parte de seus lucros para os acionistas — e também é o único REIT listado na Bolsa de Nova York na indústria de cannabis.

No entanto, seus fatos relevantes estão cheios de alertas de risco que fariam até mesmo os investidores mais ousados pararem para pensar. A empresa diz aos investidores que o Departamento de Justiça dos EUA poderia decidir perseguir companhias relacionadas à maconha, ou que o Serviço de Receita Interna do país (IRS, na sigla em inglês) poderia questionar o status de REIT, já que a empresa não solicitou nem pretende solicitar uma decisão do IRS sobre seu status de REIT, afirmou a empresa em fato relevante.

Por enquanto, os investidores da Innovative estão mais focados nas recompensas da empresa do que em seus riscos.

“Considerando onde as propriedades industriais tradicionais são negociadas hoje, que, digamos, é um terço disso, parece que o retorno ajustado pelo risco é bastante atraente”, disse Dirk Aulabaugh, diretor administrativo da Green Street Advisors. “Você assume um risco maior e ganha um retorno que seria proporcional a esse risco.”