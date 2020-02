Desânimo com o PIB?; Caixa aposta em prefixados e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quinta-feira (20) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Onda de cortes na projeção do PIB do Brasil em 2020 ganha força

Barclays, Citibank, BNP Paribas e MUFG Brasil revisaram para baixo as suas estimativas na última semana

Caixa inaugura linha de crédito imobiliário prefixado

No ano passado, o banco promoveu redução agressiva de 25,7% em suas taxas na linha tradicional indexada à TR e lançou crédito vinculado ao IPCA

Em crise, MG aprova reajuste de 41,47% para PMs e bombeiros

Oposição ao governo de Romeu Zema estendeu a correção para as outras categorias, elevando em mais R$ 20 bi o impacto nos cofres

UE debate o que fazer com o orçamento depois da saída do Reino Unido

Líderes dos 27 países membros fazem reunião nesta quinta para discutir o futuro orçamento do bloco

Vale divulga resultado financeiro de 2019, o “ano de Brumadinho”

Estimativas do mercado apontam para uma queda do lucro líquido, que pode se agravar com possibilidade de novas provisões

Prévia da inflação de fevereiro deve seguir tendência de desaceleração

Tendência é que recuo do pico da carne bovina siga aparecendo no IPCA-15 divulgado nesta quinta-feira

Aplicativo 99 gera impacto de R$ 12 bilhões na economia

Valor considera não só o que foi gasto com corridas, mas também o que motoristas gastaram com serviços

Política e mundo

O que está por trás do orçamento impositivo, pivô da briga Heleno X Maia

Congresso aprovou e Bolsonaro vetou mudança que dá ao Legislativo controle sobre R$ 30 bilhões no Orçamento

BC da Argentina reduz taxa básica de juros para 40%, diz comunicado

Esse foi o sétimo corte na taxa de juros desde que Alberto Fernández assumiu o governo, em dezembro

Enquanto você desligou…

Petrobras registra em 2019 o maior lucro de sua história

Em meio à greve, estatal divulga resultado recorde de R$ 40 bilhões impulsionado por alta na produção; valor é 55% maior em comparação com 2018

Marfrig reverte prejuízo de R$ 1 bi com lucro modesto no 4º trimestre

A companhia, que também é uma das maiores produtoras de carne bovina do mundo, teve lucro líquido de 27 milhões de reais nos três últimos meses de 2019

GPA tem queda de 71% no lucro do 4º trimestre

Com lucro líquido consolidado de R$ 98 milhões, companhia afirmou que vai continuar investindo na expansão do Assaí, no chamado atacarejo

Ultrapar registra prejuízo de R$ 268 milhões no 4º trimestre

Segundo a empresa, o resultado foi influenciado por ativos da Extrafarma, o negócio da companhia no setor de drogarias

Raia Drogasil tem lucro de R$ 143 milhões no 4º trimestre, alta de 18%

A maior rede de farmácias do país terminou 2019 com 2.073 lojas; em 2018 eram 1.825 unidades

Dona da rede de pet shops Petz pede registro para IPO

A empresa afirmou que usará recursos da oferta primária para abertura de lojas e hospitais, além de investimentos em tecnologia digital

BNP Paribas corta projeção para PIB do Brasil a 1,5% em 2020

Instituição também reduziu a expectativa para a taxa Selic e inflação, citando impactos do surto do coronavírus

Cid Gomes é baleado após avançar sobre PM do Ceará com retroescavadeira

Assessoria afirmou que o senador foi atingido por arma de fogo e segundo seu irmão, Ciro Gomes, ele está fora de perigo

Agenda

Nesta quinta-feira (20), será divulgado o Brasil vai divulgar o índice de evolução de emprego, o Caged, que mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional.

O Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA. Já o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

Ainda nos Estados Unidos, o Fed da Filadélfia divulga seu Índice de Atividade Industrial, sobre a saúde do setor manufatureiro na região, além de publicar seu relatório de empregos, com as condições do mercado de trabalho por lá.

Frase do dia

“Saiba quem você é, o que a sua marca significa e quem é o seu cliente – agora mais do que nunca. Identidade, coragem e persistência são cruciais.” — Claudia Li, designer de moda