Desaceleração nos EUA derruba bolsas e Ibovespa volta a cair

A Bolsa até chegou a esboçar uma recuperação no início do dia, mas, ainda pela manhã, a onda de pessimismo tomou conta e encobriu qualquer possibilidade de alta na sessão. O movimento de baixa passou a tomar força por volta das 11h, após a divulgação do ISM industrial dos Estados Unidos de setembro, que se apresentou abaixo do esperado pelo mercado. Em agosto, o índice ficou em 49,1 pontos e a expectativa era de recuperação em setembro, mas o ISM teve queda e foi a 47,1 pontos – o menor nível desde 2009.

Possível consequência do conflito comercial entre China e Estados Unidos, o resultado pressionou as bolsas do mundo inteiro para baixo. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones caiu 1,03% 25 minutos após a divulgação do ISM. No Brasil, a Bolsa recuou 0,63% em dez minutos. O ritmo de persistiu, e o Ibovespa terminou o dia em baixa de 0,66%, a 104.053,40 pontos. É a terceira sessão seguida que o índice não consegue fechar no azul. O dólar interrompeu a sequência de quedas e subiu 0,166%, a 4,1624 reais na venda.

Antes do ISM americano, o IBGE lançou a pesquisa industrial mensal, que apontou aumento da atividade da indústria nacional em 0,8% em agosto, puxado pelo setor de extração, que cresceu 6,6% no mês. “A divulgação do número efetivo surpreendeu a todos. Também vale a extração mineral também apresentou alta na margem, interrompendo uma sequência de 3 meses”, escreveu em boletim a clientes Ronaldo Guimarães, sócio diretor da Modalmais.

No entanto, nem isso fez com que os papeis da Vale ou da Petrobrás tivessem alta. Enquanto a ação da ficou praticamente estável no pregão de hoje, recuando apenas 0,08%, a da petrolífera recuou 0,56% em meio a queda do preço do petróleo. As ações da Usiminas e Gerdau tiveram respectivas valorizações de 3,32% e 1%.

Com grande peso na carteira do Ibovespa, os bancos fecharam em queda e puxaram o índice para baixo. A ação preferencial do Itaú caiu 2,31%. Sozinha ela representa 9,17% do índice. Bradesco, Banco do Brasil e Santander também fecharam em queda.

Na Bolsa, as ações de frigoríficos foram impactadas pela nova fase da Operação Carne Fraca, que apura propina de empresas do setor a 60 fiscais ligados ao Ministério do Meio Ambiente. A BRF, que vem colaborando com a investigação, admitiu ao Ministério Público ter sido beneficiada pelo esquema. As ações da companhia caíram 0,55%.

Por outro lado, os ativos de seus principais concorrentes ficaram ainda mais valiosos na Bolsa. As ações da Marfrig puxaram a alta e se valorizaram 5,72%, enquanto as da JBS e da Minerva subiram 0,49% e 1,63%, respectivamente.

Em meio a queda de taxas para financiamento imobiliário, as ações da MRV chegaram a subir mais de 4% no pregão, mas o ânimo murchou não aguentou até o fim do dia, e fecharam com alta de 1,81%. Também do setor, os papeis da EZ Tec se apreciaram 0,83% e os da Cyrela, 0,79%, os da Tecnisa caíram 1,61%.