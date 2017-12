Depois de fortes ganhos, bitcoin cai 20% em 10 horas

Londres/Tóquio – A moeda virtual bitcoin perdeu quase um quinto do seu valor em 10 horas nesta sexta-feira, depois de subir mais de 40 por cento nas 48 horas anteriores, provocando preocupações de que o mercado pode estar caminhando para um colapso de preços.

Em um dia agitado na quinta-feira, a bitcoin saltou de menos de 16 mil dólares para 19,5 mil dólares em menos de uma hora na GDAX, uma das maiores bolsas globais com sede em Nova York,enquanto ainda estava mudando de mãos a cerca de 15,9 mil dólares na Bitstamp, com sede em Luxemburgo.

Depos de subir para 16.666 dólares na Bitstamp em torno da meia noite (horário de Brasília), caiu para 13.482 dólares por volta das 10h00 da manhã desta sexta-feira — queda de mais de 19 por cento.

Por volta das 11h20, a bitcoin se recuperou para cerca de 14.400 dólares, ainda 13 por cento abaixo da máxima do dia.

“Esta correção é apropriada após uma negociação tão frenética”, disse Nigel Green, fundador e diretor-executivo da consultoria financeira deVere Group, em nota aos clientes.

Com a queda da bitcoin, outras moedas virtuais subiram. A criptomoeda Ethereum, a segundo maior, aumentou subia 6 por cento às 11h20 (no horário de Brasília), de acordo com o site de comércio Coinmarketcap.

Na semana, a bitcoin ainda acumula alta de cerca de 33 por cento. Desde o início de outubro, o bitcoin mais que triplicou de preço — desempenho trimestral mais forte desde 2013.

E desde o início do ano, aumentou cerca de 15 vezes –uma valorização que gerou preocupações crescentes de que a bolha possa estourar de forma dramática.