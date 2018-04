Depois de forte alta na semana, dólar opera perto da estabilidade

São Paulo – Depois de subir mais de 3 por cento nos últimos cinco pregões, o dólar opera perto da estabilidade nesta quinta-feira. A moeda norte-americana começou o dia em queda, mas logo voltou ao patamar dos 3,48 reais.

O comportamento da moeda é sintonizado ao cenário externo, onde o rendimento do Treasury de 10 anos dos Estados Unidos voltou a operar abaixo dos 3 por cento nesta sessão.

Às 10h, o dólar recuava 0,01 por cento, a 3,486 reais na venda. No mês até a véspera, o dólar acumulava alta de 5,63 por cento.

O mau humor externo veio nestes últimos dias com temores de aperto monetário mais intenso pelo Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, e puxou a alta do dólar ao redor do globo.

O Banco Central brasileiro realiza nesta sessão leilão de até 3,4 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem dos contratos que vencem em maio e somam 2,565 bilhões de dólares. Se mantiver esse volume diário e vendê-lo integralmente, o BC rolará o valor total dos swaps que vencem no próximo mês.