Joesley preso; reforma alternativa na Previdência e tudo para ler hoje

São Paulo – sexta-feira, 9

As quentes do dia



Joesley Batista é preso com mais 2 por esquema de propina na Agricultura. O vice-governador de MInas Gerais, Antonio Andrade (MDB), e o executivo Ricardo Saud também foram detidos na manhã desta sexta-feira, segundo a Globo News.

A transição e a dúvida: quem comandará o Banco Central? Caso Ilan Goldfajn não queira permanecer no cargo, já há ao menos cinco profissionais sendo cogitados para assumir a condução da autoridade monetária.

O que as eleições legislativas de 2018 revelam sobre os EUA pós-Trump. Em entrevista a EXAME, cientista política americana avaliou que a eleição de Trump em 2016 foi uma “lição cívica” para o país.

Sem mexer na Constituição, reforma alternativa de Bolsonaro atinge mais INSS. Como noticiou a Folha de S. Paulo, alternativa tende a poupar servidores, mas elevação de alíquota é analisada por Bolsonaro.

No governo, DEM tenta garantir apoio a Maia. Segundo coluna de Andreza Matais, no Estado de S. Paulo, a cúpula do partido tenta garantir comando da Câmara e já passa a admitir que deve compor a base de apoio ao futuro governo.

Centro progressista articula criação de um novo partido. Segundo o Valor Econômico, conversas reúnem até ex-adversários, como o governador de São Paulo, Márcio França (PSB), e o presidente da Fiesp, Paulo Skaf (MDB)

Ampliar acesso a armas não reduz conflitos com mortes, mostram dados científicos. Atualmente, 55% dos brasileiros acham que as armas devem ser proibidas por representarem ameaça à vida dos outros, segundo dados são da pesquisa Datafolha de outubro deste ano.

Líderes globais celebram 100 anos do fim da Primeira Guerra. Evento é uma oportunidade de Macron se posicionar como líder global, mas todos os olhos estão em Trump e Putin.

Dia dos Solteiros deve movimentar US$45 bilhões na China. Data é 70 vezes maior do BlackFriday brasileira, e sete vezes maior que a americana.

Política e mundo

Chega a 30.000 o número de evacuados por incêndio devastador na Califórnia. O fogo já queimou mais de 8.000 hectares em menos de 24 horas, segundo dados do Departamento Florestal e de Proteção contra Incêndios do estado.

Aceno de Bolsonaro a Israel põe em xeque bilhões em exportações de frango. Proposta de transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém tem preocupado representantes do agronegócio.



Trump sofre revés na Justiça em caso de programa de imigração. Corte decidiu que presidente deve manter programa que protege milhares de imigrantes que foram trazidos para o país ilegalmente enquanto crianças

Tensão entre Trump e CNN aumenta após descredenciamento de jornalista. Imprensa criticou o descredenciamento do jornalista Jim Acosta, sanção inédita desde a criação da associação de correspondentes da Casa Branca, em 1914

Líder do PSOL na Câmara vai à Justiça contra reajuste de ministros do STF. Deputado Chico Alencar alega que houve vício na tramitação do texto no Congresso

Ações judiciais e recontagem de votos devem marcar eleições nos EUA. Na Geórgia, Stacey Abrams compete para se tornar a primeira mulher negra a ser eleita governadora de um estado norte-americano

Reajuste de 16% apenas repõe perdas com inflação, dizem ministros do STF. Com a aprovação do reajuste, a remuneração dos ministros do STF – que representa o teto do funcionalismo público – passou para R$ 39.293

“Guerra contra o terrorismo” dos EUA matou 500 mil pessoas, aponta estudo. O número de mortes inclui insurgentes, polícia local e forças de segurança, civis e tropas americanas e aliadas

Moro defende endurecimento das penas para quem comete crimes graves. O futuro ministro falou que a insatisfação popular com a segurança foi um recado dado pelas urnas

EUA aplicam novas sanções a Rússia e Ucrânia por crise na Crimeia. Três pessoas e 9 entidades dos dois países tiveram ativos congelados por apoiarem com “investimentos privados e projetos de privatização” a anexação russa

Enquanto você desligou…

Fed mantém juros estáveis e diz que economia avança como previsto. Segundo a entidade, os fortes ganhos em curso no mercado de trabalho e gastos de consumidores mantiveram a economia no caminho previsto

Lucro da Natura mais do que dobra no 3º trimestre e vai a R$ 132,8 milhões. Resultado da companhia foi impulsionado por despesas financeiras menores e firme resultado operacional

Entregas diárias do iFood seriam suficientes para toda população de Olinda. O volume de pedidos diários na América Latina é similar à população de Olinda, no Pernambuco, de acordo com dados obtidos em primeira mão por EXAME

Volkswagen quer vender carros elétricos rivais da Tesla por US$ 23 mil. Companhia pretende proteger empregos na Alemanha por meio da conversão de três fábricas que produzirão os novos modelos

Aversão a emergentes faz Ibovespa cair 2,3% em dia de noticiário intenso. Índice de referência do mercado acionário brasileiro foi a 85.700,27 pontos

Brasil exporta recorde de 3,74 mi sacas de café em outubro, aponta Cecafé. Alta no volume exportado foi de 29,1% na comparação anual