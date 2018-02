Dell avalia IPO ou potencial fusão com VMware

A fabricante de computadores Dell Technologies disse nesta sexta-feira que está avaliando uma potencial oferta pública deações ordinárias ou uma fusão com a produtora de softwares empresariais VMware, sua subsidiária de capital aberto, na medida em que busca novos formas de crescer.

A maior empresa de tecnologia de capital fechado do mundo está sob pressão para aumentar os lucros depois que a aquisição alavancada do provedor de armazenamento de dados EMC Corp, por 67 bilhões de dólares em 2016, não conseguiu atingir seus objetivos financeiros, prejudicada por maiores custos de componentes e pressões de preços.

A empresa também enfrenta uma maior concorrência no seu principal negócio de hardware – PCs, servidores e equipamentos de armazenamento – de serviços baseados em nuvem fornecidos pela Amazon.com, Microsoft Corp e outros.

“Como parte do nosso planejamento estratégico plurianual contínuo, a Dell Technologies está avaliando uma série de oportunidades comerciais possíveis”, disse o fundador Michael Dell em uma postagem de blog. “Fazemos isso de uma posição de força, com o desejo de expandir a Dell Technologies e seus negócios ainda mais rápido e prosperar no mercado muito dinâmico de TI.”

A Reuters noticiou na quinta-feira que a Dell pretende avaliar uma potencial ‘reverse merger’ –um tipo de fusão que empresas de capital fechado utilizam para serem negociadas em bolsa sem a necessidade de fazer uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) — com a VMware, bem como outras opções, incluindo um IPO ou venda de ativos. Fontes disseram para a Reuters que a VMware provavelmente vai formar um comitê especial para avaliar uma combinação com a Dell.

A Dell, com sede no Texas, fechou capital há cinco em um negócio de 24,9 bilhões de dólares com a empresa de private equity Silver Lake .

A Dell disse na sexta-feira que nada foi decidido e que a empresa pode continuar a operar sob sua atual estrutura. A Dell detém 82 por cento da VMware.

A VMware disse que não especularia sobre a avaliação da Dell.