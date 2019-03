Delegado do caso Marielle sai?; 1º passo da reforma e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta quarta-feira (13) bem informado:

As quentes do dia

Sem anexo dos militares, CCJ será instalada na Câmara

Indecisão sobre a nova previdência para militares deve frear o rito de aprovação da reforma.

STF decide se Justiça Eleitoral pode julgar crimes da Lava Jato

Decisão definirá por quem serão julgadas a prática de caixa 2; punição para crimes eleitorais é mais branda em relação aos comuns.

Delegado do caso Marielle será afastado

Segundo O Globo, Chefe da Polícia Civil indicará na próxima semana o encarregado da segunda etapa.

Senado instala hoje CPI de Brumadinho

Em 180 dias de trabalho, a comissão poderá realizar diligências, convocar autoridades e colher depoimentos.

Por cargos e corte de R$ 3,5 bi, presidente da Caixa diz que está sendo alvo de ataques

Conforme divulgado pelo Estadão, nos primeiros 20 dias à frente do banco público, Pedro Guimarães trocou todos os vice-presidentes e 38 dos 40 diretores.

Associar morte de Marielle à família Bolsonaro é “repugnante”, diz Eduardo

Deputado afirmou que “ninguém conhecia Marielle” antes de ser assassinada e ressaltou que crime precisa de respostas como “qualquer outro”.

Petrobras confirma captação de US$ 3 bilhões com emissões no exterior

Estatal anunciou também abertura da oferta de recompra de títulos com vencimento em 2023.

Justiça nega pedido para suspender leilão de aeroportos

Leilão de concessão ocorre na próxima sexta-feira em São Paulo.

Reino Unido não fará controles fronteiriços em caso de Brexit sem acordo

Governo britânico informou que irá isentar de tarifas 87% das importações.

EUA não vê motivos para impedir voos dos Boeing 737 MAX 8

Apesar de garantias de entidades americanas, dezenas de países decidiram suspender operações do modelo de aeronave.

Maduro pede investigação de ONU por “ciberataque” no apagão

Líder socialista acusa os Estados Unidos de causar queda de energia que afeta a Venezuela há cinco dias.

Samsung lança no Brasil o S10, sua esperança de reação

No ano passado, o número de smartphones vendidos no mundo caiu pela primeira vez na história; coreana perdeu terreno para fabricantes chinesas.

Política e mundo

Raquel Dodge pede anulação de acordo da Lava Jato com os EUA

Na ação, Dodge diz que o Ministério Público Federal não tem poderes para gerir recursos e a Justiça Federal não tem competência para homologar o acordo.

Operação que prendeu suspeitos de matar Marielle foi vazada, confirma alvo

Informação foi divulgada por uma das promotoras do Ministério Público (MP) que atuaram no caso.

Secretário-executivo do MEC é demitido por Vélez

Luiz Antonio Tozi foi desligado da pasta na tarde desta terça-feira, 12

Governo não perderá o rumo, diz Onyx Lorenzoni

Alvo de críticas por ter viajado à Antártida em semana decisiva para a reforma da Previdência, ministro gravou vídeo para “tranquilizar” apoiadores.

Ciro Gomes chama Gleisi de “chefe de quadrilha”; presidente do PT rebate

Pedetista disse se sentir “agredido, caluniado, atropelado pelas costas por essa canalha da cúpula do PT” e Hoffman o chamou de “coronel oportunista”.

Saída abrupta ou prorrogação: as únicas possibilidades restantes do Brexit

Manobra fracassou hoje em Westminster, o que faz com que o destino do Brexit seja definido agora em dois dias decisivos; primeiro deles é amanhã.

Justiça dos EUA investiga Deutsche Bank por vínculos com empresas de Trump

De acordo com a fonte, que solicitou anonimato, o financiamento do banco foi utilizado em projetos como os hotéis Trump.

Agência de imigração dos EUA irá fechar escritórios no exterior

A medida é a mais recente de um governo que tem trabalhado para reduzir tanto a imigração legal como a ilegal desde que Trump assumiu a Presidência..

Enquanto você desligou…

Paulo Pimenta: Não vamos aceitar a reforma da Previdência como ela está

“Não vamos fazer parte de nenhum movimento que retire direitos, disse o líder do PT na Câmara.

LATAM tem lucro líquido US$ 81,5 milhões maior no último trimestre de 2018

Segundo o comunicado da empresa, o resultado é o maior desde a fusão entre LAN e TAM.

Agenda

Nesta quarta-feira (13), o relatório de Produção Industrial será divulgado no Brasil. Na China, serão publicados os relatórios anuais de Investimento em Ativos Fixos e de Produção Industrial e também a taxa de desemprego no país. Nos Estados Unidos, serão divulgados o Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis referente a janeiro, o IPP e o Núcleo do IPP mensal referentes a fevereiro, além dos Estoques de Petróleo Bruto e de Petróleo em Cushing. Na Zona do Euro, acontece o discurso de Coeuré do BCE.