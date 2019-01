Decreto sobre posse de armas chateia Moro e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira, 16, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Decreto da arma ignorou sete sugestões de Moro

O texto encaminhado pela equipe do ministro Sérgio Moro previa apenas duas armas por pessoa – e não quatro.

Mudanças no decreto das armas são naturais, diz Moro

“Dentro de uma proposição de uma política pública sempre há uma discussão intensa. E as pessoas muitas vezes divergem e há mudanças de posição”, disse o ministro.

Mercosul e Maduro: as espinhosas pautas de Macri em Brasília

Presidente argentino visita Jair Bolsonaro e trata de temas sensíveis de olho em reeleição em eleições marcadas para o fim de 2019

Após derrota no Brexit, May tem cabeça em jogo nesta quarta

O parlamento deve votar uma mução de desconfiança no governo, numa iniciativa do líder trabalhista Jeremy Corbyn

Preço do aluguel tem queda real pelo quarto ano seguido em 2018

Isso significa que o mercado ainda está mais favorável para locatários do que para proprietários de imóveis

Flexibilizar posse vai piorar ainda mais a segurança, dizem especialistas

Estudiosos criticam a flexibilização da posse de armas feita pelo governo Bolsonaro via decreto, nesta terça-feira

Mercado antecipa melhora da classificação de risco do Brasil

Desde o fim da eleição, em outubro, a melhora significativa da percepção do investidor em relação ao país – apoiada em grande parte nas expectativas para o ajuste fiscal – derrubou o custo do seguro contra calote do Brasil

Bolsonaro recebeu R$ 33,7 mil de auxílio-mudança da Câmara

Valor caiu 3 dias antes dele deixar cargo de deputado para assumir Planalto e morar no Alvorada, segundo matéria da Folha de S. Paulo

Política e Mundo

Parlamento britânico impõe derrota histórica ao Brexit. Agora, primeira-ministra do Reino Unido, Theresa Mary, terá até segunda-feira para apresentar um plano B para os parlamentares.

Onyx diz que proposta da reforma será apresentada a Bolsonaro até domingo. Ministro se reuniu com Guedes e com técnicos da área econômica para alinhar alguns pontos e fazer a “sintonia fina” da proposta.

PCdoB indica apoio à reeleição de Rodrigo Maia na Câmara. Agora, o partido deve levar essa indicação às do PSB e PDT, partidos com os quais articula a formação de um bloco para a próxima legislatura.

Oposição quer suspender novo decreto de posse de armas. PT vai entrar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal.

Equipe econômica quer incluir militares na reforma, dizem fontes. Para viabilizar a aprovação, a estratégia que o novo governo adotará será a de falar o menos possível para evitar que corporações se mobilizem de antemão.

Facilitação da posse de arma é apenas primeiro passo, diz Bolsonaro. Decreto assinado pelo presidente simplificou o caminho para o cidadão obter autorização da Polícia Federal para a posse da arma.

Trump quer retirar Estados Unidos da Otan, diz jornal. Segundo o NYT, Trump disse que não vê sentido na Otan, a histórica aliança militar criada pelos países ocidentais após a Segunda Guerra Mundial.

Argentina fecha 2018 com segunda inflação mais alta do continente. País ficou atrás apenas da Venezuela, e na contra-mão da maior parte dos países do mundo.

Enquanto você desligou

Centenas de pescadores protestam após vitória da Samarco sobre indenização. Uma decisão da Justiça Federal afetará a indenização a ser paga aos atingidos da tragédia de Mariana (MG).

Vale assina contrato de fornecimento de energia com a Casa dos Ventos. A parceria é mais um passo na estratégia da Vale de atingir 100% de autoprodução de energia elétrica no Brasil.

STF abre investigação contra políticos na Operação Carne Fraca. Em 2017, as investigações levaram a União Europeia a proibir a importação de carne de frango de pelo menos 20 frigoríficos brasileiros.

Fiscalização do trabalho recuperou R$ 5,2 bi de FGTS não recolhido. Com a extinção do órgão pelo atual governo, as funções foram repassadas ao Ministério da Economia.

Agenda

Nesta quarta-feira, será divulgado nos Estados Unidos, os estoques de petróleo bruto e em cushing, os preços dos bens importados e exportados, o núcleo de vendas no varejo, as transações líquidas de longo prazo, discurso de Kashkari – membro do FOMC e o relatório do livro bege.