Decreto que facilita posse de armas perto do ok e tudo para ler hoje

As quentes do dia

Sai hoje? Decreto que facilita posse de armas perto do ok

Cada pessoa poderá manter até duas armas de fogo. Medida contraria estudos de especialistas em segurança.

MP intima assessores de Flávio ligados a Queiroz

Segundo O Globo, embora Fabrício Queiroz não tenha ido prestar depoimento no Ministério Público do Rio de Janeiro, a investigação continua.

Bolívia, Brasil, Itália: quem ganha com Battisti?

Bolsonaro contava com a passagem do italiano pelo Brasil, mas ele foi direto à Itália. Morales poderá explorar o trunfo da competência no episódio.

A bolsa vai continuar subindo com o “shutdown” de Trump?

A paralisação do governo americano, conhecida como “shutdown”, chega nesta segunda-feira ao vigésimo terceiro dia.

Previdência “dura” pode chegar a Bolsonaro nos próximos dias

Especialistas consideram o tema como o grande teste de Jair Bolsonaro.

União Europeia deve restringir a compra de sete tipos de aço do Brasil

Bruxelas já notificou à OMC seu esquema para restringir importações de 28 produtos siderúrgicos por três anos, atingindo principalmente a China.

Idade mínima na Previdência afetará estados mais ricos

Dados do INSS mostram que Sul e Sudeste concentram aposentadorias precoces.

Trump responde às suspeitas de ocultação de conversas com Putin

“Não estou escondendo nada, não poderia me importar menos. Sério, é ridículo”, disse o presidente à Fox News.

Política e Mundo

MPF pede condenação de Rocha Loures por caso da mala dos R$500 mil. Em abril de 2017, o ex-assessor de Temer foi filmado em ação controlada da Polícia Federal recebendo dinheiro do executivo Ricardo Saud.

Defesa de Queiroz: Vídeo dançando foi “raro momento de descontração”

Segundo advogados do ex-assessor de Flávio, ele fez o vídeo “pois passaria por uma grave cirurgia nas horas seguintes, inclusive com risco de morte”.

Novas sentenças de Lula podem sair até abril

Na mesa da juíza federal Gabriela Hardt – substituta de Sérgio Moro – estão dois processos da Operação Lava Jato contra o ex-presidente.

Após 12 dias de ataques, rotina de medo marca início do ano no Ceará

Em menos de duas semanas, já foram cerca de 200 ataques a prédios, viadutos e veículos, em pelo menos 43 municípios.

Líder opositor se declara presidente interino da Venezuela. Juan Guaidó pediu apoio do povo venezuelano, dos militares e da comunidade internacional.

Trump diz que não irá declarar emergência nacional por ora. Declaração de emergência seria uma forma de encerrar uma paralisação parcial do governo e garantir recursos para um muro na fronteira.

Paralisação parcial do governo dos EUA pode custar mais do que muro. Com mais 15 dias de paralisação, a Standard & Poor’s afirma que a economia americana perderá mais do que os US$ 5,7 milhões pedidos por Trump.

Democrata Julian Castro lança candidatura à presidência dos EUA em 2020

Disputa deve ser cheia de nomes que desafiarão Trump na eleição de novembro de 2020.

Enquanto você desligou

Indicado ao BC, Campos Neto é nomeado assessor no Ministério da Economia. Economista deve fazer parte da comitiva que irá a Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial, de 22 a 25 de janeiro.

S&P coloca rating da Embraer em observação para possível rebaixamento. Implicações negativas ocorrem após o aval dado pelo governo Bolsonaro ao acordo firmado entre a empresa brasileira e a americana Boeing.

Apple considerou ter Samsung como fornecedora de iPhones 5G em 2019. Apple usou durante anos a Qualcomm como única fornecedora desses chips, que ajudam os iPhones a se conectarem por meio de redes sem fio.

Conselho da Embraer ratifica acordo para aliança com a Boeing. Decisão veio um dia após o governo do presidente Jair Bolsonaro ter anunciado que abriu mão do direito de veto que possui na Embraer.

Com inflação menor, maior benefício pago pelo INSS será R$5,8 mil em 2019. Reajuste para quem recebe benefício do INSS acima do mínimo será menor que o aumento do salário mínimo neste ano.

Paralisação do governo dos EUA afeta IPO de Uber e Lyft

As empresas acreditam que a paralisação poderia adiar suas estreias na bolsa dependendo de quanto tempo vai demorar para a SEC reabrir.

Agenda

Nesta segunda-feira será divulgado o boletim Focus. Nos EUA, o depoimento de Powell, presidente do Fed, e a apresentação do relatório WASDE, que projeta as estimativas de oferta e demanda agrícola mundial. Na China, serão divulgados os números de importação e exportação anual, a Balança Comercial e os novos empréstimos. Já na Zona do Euro, será fornecida a produção industrial referente o mês de novembro.