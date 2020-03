De olho no coronavírus, mercados apostam em cortes nos juros pelo BCE

São Paulo — Os mercados monetários da Zona do Euro aumentaram as suas apostas em cortes de taxas pelo Banco Central Europeu esta segunda-feira, com o colapso das expectativas de inflação na região.

Uma queda nos preços do petróleo aumentou os receios de recessão devido à disseminação do coronavírus. Isso fez com que as expectativas de inflação da zona do euro caíssem muito abaixo de 1% pela primeira vez de sempre, muito abaixo da meta do BCE, próxima de, mas abaixo de 2%.

Os mercados monetários estão agora a precificar uma probabilidade total de 20 pontos base em cortes de taxas – ou dois cortes de 10 bps cada – na reunião do banco em Junho, mostraram os futuros da Eonia.

Na semana passada, os mercados precificaram um preço de 10 bps até Junho.

O BCE reúne-se esta quinta-feira e os mercados estão posicionados para um corte de taxa de 10 bps para ajudar a fortalecer a economia e a inflação.