De olho em Itália e Brexit, bolsas europeias caem

São Paulo – As bolsas europeias operam em baixa generalizada desde o início dos negócios desta quinta-feira, com investidores temerosos em comprar ações em meio a dúvidas persistentes sobre a questão do orçamento italiano e das negociações para o “Brexit”, como é conhecido o processo para a retirada do Reino Unido da União Europeia. A liquidez na Europa tende a ficar reduzida em função do feriado do Dia de Ação de Graças nos EUA, que mantém os mercados americanos fechados hoje.

Na Itália, há relatos conflitantes na mídia local sobre a disposição do governo de alterar sua proposta orçamentária para 2019, que, segundo avaliação feita ontem pela Comissão Europeia – braço executivo da UE -, descumpre as regras fiscais do bloco. Segundo o jornal La Stampa, o vice-primeiro-ministro e ministro do Desenvolvimento Econômico da Itália, Luigi Di Maio, é a favor de que a proposta sofra eventuais mudanças no Parlamento. Já o La Repubblica alega que Di Maio e Matteo Salvini, também vice-premiê, não mudarão “uma única vírgula” no plano orçamentário. Também ontem, a Comissão recomendou o início de medidas disciplinares contra a Itália que poderão resultar na aplicação de uma multa a Roma.

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, poderá falar mais tarde no Parlamento sobre a questão orçamentária. Já o ministro de Economia e Finanças do país, Giovanni Tria, responderá a perguntas hoje no Senado, depois de ter feito o mesmo ontem na Câmara.

Em Bruxelas, a premiê britânica, Theresa May, afirmou que fez progresso ontem nas conversas sobre o Brexit com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

Na semana passada, Reino Unido e UE chegaram a um acordo sobre um documento de 585 páginas que sela os termos da saída do Reino Unido do bloco, mas as partes ainda trabalham para definir uma declaração política separada sobre suas futuras relações depois do divórcio, programado para ocorrer em 29 de março de 2019. Além disso, a Espanha ameaça votar contra o acordo se Madri for excluída de futuras discussões sobre o status do território britânico de Gibraltar, que fica no extremo sul da Península Ibérica. No domingo (25), líderes da UE irão se reunir para discutir a aprovação do acordo para o Brexit.

Na agenda de hoje, destacam-se a ata da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), a ser divulgada às 10h30, e o índice preliminar de confiança do consumidor da zona do euro, às 13h.

Às 7h53 (de Brasília), a Bolsa de Milão caía 0,84% e a de Londres recuava 1,11%. Já a de Frankfurt perdia 0,85% e a de Paris cedia 0,89%, enquanto as de Madri e de Lisboa tinham quedas de 0,81% e 0,42%, respectivamente. No mercado de câmbio, a manhã era de ganhos para as moedas da região: o euro subia a US$ 1,1406, de US$ 1,1388 no fim da tarde de ontem, e a libra avançava a US$ 1,2794, de US$ 1,2776 ontem. Com informações da Dow Jones Newswires.